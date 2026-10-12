Pourquoi Jorge Martín n'a-t-il pas été sanctionné pour faux départ en Indonésie ?

Jorge Martín a réussi à inverser la tendance en cours de week-end au Grand Prix d'Indonésie. Le pilote espagnol a d'abord perdu la tête du championnat samedi, lorsqu'une erreur d'Aprilia dans le réglage de la pression de ses pneus puis une faute de sa part l'ont fait chuter à la quatrième place du sprint, tandis que Marc Márquez s'imposait.

Mais dimanche, Martín a obtenu un meilleur résultat. Bien qu'il n'ait pas pris un bon départ, il a réussi à remonter jusqu'à la troisième place dans la première moitié de la course. Même s'il n'a par la suite pas pu rivaliser avec le rythme effréné de Marco Bezzecchi et Raúl Fernández, son podium et la sixième place de Márquez lui ont permis de reprendre la tête du championnat avec deux points d'avance.

Cependant, la prestation de Martín a failli être marquée par un autre revers, dimanche. En effet, une vidéo postée sur les réseaux sociaux fait grand bruit, soulevant des doutes quant à l'éventualité d'un faux départ pour le pilote Aprilia.

Aleix Espargaró était présent à Mandalika, de retour en MotoGP pour remplacer Joan Mir chez Honda. Le Catalan n'a toutefois pas pu disputer la course principale, dimanche, et il s'est mué en soutien de Martín, son ami. Il l'observait de près notamment au moment du départ, filmé par son épouse, Laura Montero.

Celle-ci a publié sur ses réseaux sociaux la vidéo du départ de la course. Or, de nombreux fans ont tiqué sur l'envol de l'Aprilia #89, se demandant si Jorge Martín n'aurait pas été fautif d'un faux départ.

Comme on peut le voir sur la vidéo publiée sur le compte Instagram de Laura Montero, Jorge Martín n'est pas complètement à l'arrêt, comme c'est généralement le cas lors des départs en MotoGP. Il effectue quelques mouvements jusqu'au dernier moment.

Cela dit, la vidéo ne permet à aucun moment de voir les feux tricolores ni le moment où ceux-ci s'éteignent, ce qui serait pourtant essentiel pour déterminer si le leader du championnat a commis une infraction ou non.

Pour autant, les mouvements effectués par Martín le font peu à peu avancer sur sa ligne de départ, ce qui pourrait être considéré comme un départ anticipé.

Ce que dit le règlement et pourquoi il protège Martín

Il convient toutefois de préciser que, si l'on se réfère au règlement sportif du championnat du monde MotoGP, celui-ci protège en réalité Jorge Martín contre toute sanction, qui, dans ce cas précis, aurait pu prendre la forme d'un double long-lap dès la course de dimanche en Indonésie.

Pour clarifier cette question, il convient de se reporter à deux articles de la dernière version du règlement sportif du MotoGP, publiée le 13 septembre dernier. Le premier est l'article 1.18.13, qui concerne la position que doivent occuper le pilote et la moto sur leur emplacement sur la grille de départ.

"En revenant sur la grille de départ [après le tour de chauffe], les pilotes doivent placer la roue avant de leur moto alignée avec la ligne avant et derrière celle-ci, et entre les lignes latérales délimitant la position sur la grille, tout en laissant leur moteur tourner. Le pneu avant ne doit pas toucher la surface de la piste en dehors des lignes peintes", dispose le règlement.

En d'autres termes, la seule chose interdite par le règlement est de franchir clairement la ligne blanche qui délimite l'emplacement de départ sur la grille. En revanche, il est possible de bouger et cela n'est pas considéré comme un dépassement de la position de départ.

La question la plus controversée concernant le fait que Jorge Martín ait ou non pris un départ anticipé réside peut-être dans les mouvements qu'il effectue juste avant le départ de la course. Pour vérifier ce que dit le règlement à ce sujet, il faut se reporter à l'article 1.18.14.

Celui-ci dispose : "La moto doit être à l'arrêt au moment où les feux rouges [du feu tricolore] s'éteignent. On considère qu'il y a faux départ si la moto avance au moment où les feux rouges s'éteignent."

"En cas de léger mouvement suivi d'un arrêt de la moto alors que les feux rouges sont allumés, les officiels désignés seront seuls chargés de juger si un avantage a été obtenu", est-il encore indiqué.

Dans ce cas, il est clair qu'il existe des doutes évidents quant à savoir si Jorge Martín avait immobilisé son Aprilia au moment où le feu s'est éteint, étant donné que celui-ci n'apparaît à aucun moment de la vidéo et que sa moto avance bel et bien. Mais l'Espagnol a pu déplacer sa moto jusqu'à la dernière minute, pour l'arrêter au moment précis où les feux rouges allaient s'éteindre, afin de respecter le règlement.

S'il ne l'avait pas fait, cette action aurait été soumise, comme l'explique la deuxième partie de l'article, à l'interprétation des commissaires, qui ont choisi de ne pas le sanctionner. Concrètement, le règlement examine si le pilote en question a tiré un avantage ou non, ce qui peut donner lieu à de multiples interprétations pour tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé. Il convient toutefois de souligner que Martín n'a pas gagné de places en se dirigeant vers le premier virage, mais qu'il en a perdu : parti cinquième, il est arrivé sixième au virage, après avoir été dépassé par Fermín Aldeguer.

Cependant, il faut également souligner que le fait que la sanction soit laissée à l'appréciation des commissaires, qui déterminent si le pilote a tiré ou non un avantage, peut donner lieu à des contradictions et à davantage de polémiques.

Nombreux sont ceux qui ont fait remarquer que Cal Crutchlow avait été sanctionné pour faux départ lors du Grand Prix d'Argentine 2019, écopant alors d'un ride through sévère, pour s'être déplacé à l'intérieur de la zone de départ et avoir légèrement frôlé la ligne blanche avant (même si, dans cet exemple, le feu rouge indiquant clairement l'action et la pénalité qui en découlait avait bien été affiché).