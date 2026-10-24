MotoGP GP d'Australie
Jorge Martín forfait pour le GP d'Australie après sa lourde chute
C'est un énorme coup dur pour les ambitions de Jorge Martín au championnat : une blessure à l'avant-bras le contraint à déclarer forfait pour le Grand Prix à Phillip Island.
Rachit Thukral
Mis à jour: 24 oct. 2026, 06:11
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Photo de : William West / AFP via Getty Images
Jorge Martín, prétendant au titre MotoGP, ne participera pas au Grand Prix d'Australie dimanche après s'être fracturé l'avant-bras dans une chute à haute vitesse lors du sprint.
Dans un communiqué publié moins de deux heures après la course, Aprilia a révélé que l'Espagnol souffrait d'une fracture du radius, l'un des deux os de l'avant-bras. Les premiers examens ont également révélé une suspicion de fracture de l'ulna, l'autre os de l'avant-bras, à son extrémité distale, près du poignet.
Bien que des examens complémentaires soient nécessaires pour déterminer précisément l'étendue de la blessure, Martín a d'ores et déjà été déclaré inapte à participer au Grand Prix dimanche, ce qui porte un sérieux coup à ses espoirs de titre.
"Jorge Martín a été transporté au centre médical du circuit après sa chute", indique le communiqué.
"Les radiographies ont révélé une fracture du radius et une suspicion de fracture de l'ulna à son extrémité distale."
"Martín va subir des examens complémentaires afin d'établir un diagnostic définitif. Il a été déclaré inapte pour la course de demain."
Martín était engagé dans une lutte palpitante avec Marc Márquez pour la victoire dans le sprint de Phillip Island lorsqu'il a chuté au huitième tour, alors qu'il occupait la deuxième place.
Les images de la chute ont montré l'Espagnol glissant dans les graviers à 180 km/h, avant d'être placé sur une civière et transporté au centre médical pour y subir des examens.
Márquez ayant ensuite remporté la course, Martín est passé d'une avance de deux points en tête du championnat à un retard de dix points sur son rival.
Martín avait parfaitement réussi son départ depuis la quatrième place sur la grille pour se placer directement dans le sillage de son rival pour le titre. Il l'avait même dépassé pour prendre la tête au troisième tour.
Mais une erreur deux tours plus tard l'a relégué à la deuxième place. Les deux hommes ont ensuite poursuivi leur lutte jusqu'à la chute de Martín, à six tours de l'arrivée.
Avec l'abandon de l'Espagnol, Marco Bezzecchi a été le meilleur représentant d'Aprilia dans cette course, en terminant quatrième.
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