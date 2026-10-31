MotoGP GP de Malaisie

Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis

Les chances de Jorge Martin de décrocher le titre MotoGP sont désormais en suspens, sa blessure le contraignant à renoncer aux courses de Sepang.

Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 05:48

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Jorge Martin a déclaré forfait pour le Grand Prix de Malaisie avant le début des qualifications, mettant ainsi un terme à sa tentative de courir malgré la blessure au poignet contractée une semaine plus tôt à Phillip Island.

Le pilote officiel Aprilia a renoncé à la suite du week-end à Sepang après avoir évalué son état physique lors des EL2, samedi matin. Il a terminé 21e et dernier de la séance.

Ce forfait prématuré en Malaisie pourrait marquer la fin de sa course au titre MotoGP, alors qu'il compte déjà 10 points de retard sur Marc Marquez, son rival de chez Ducati, depuis le Grand Prix d'Australie du week-end dernier.

"Jorge Martin déclare forfait pour la suite du GP de Malaisie afin de poursuivre sa convalescence", a annoncé Aprilia dans un bref communiqué.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

La participation de Martin à Sepang était incertaine depuis sa violente chute lors du Sprint de Phillip Island, la semaine dernière, alors qu'il se battait avec Marquez pour la tête de la course.

Le choc lui a occasionné une fracture non déplacée du radius, qui l'a immédiatement rendu inapte à prendre le départ de la course principale en Australie, finalement annulée. Sa présence en Malaisie était également devenue incertaine.

L'Espagnol a passé avec succès les premiers examens médicaux à son arrivée à Sepang jeudi. Le médecin du MotoGP, Angel Charte, l'a de nouveau déclaré apte après la première séance chronométrée de vendredi.

Il a toutefois écourté sa journée après seulement trois tours en Practice, dans le but de préserver ses forces pour les moments décisifs du week-end.

S'il a bien repris la piste samedi matin, bouclant huit tours du circuit de 5,5 km, il était loin du rythme, accusant 1,8 seconde de retard sur Enea Bastianini, pilote Tech3 KTM.

La confirmation de son forfait est intervenue quelques minutes seulement après le début de la Q1, les images télévisées montrant un garage vide après l'ouverture de la voie des stands.

"Nous avons décidé avec les médecins de ne pas poursuivre", a déclaré le team manager d'Aprilia, Paolo Borona, lors de la retransmission officielle du MotoGP.

"Honnêtement, ses sensations étaient meilleures qu'hier, mais il n'était pas en mesure de forcer au freinage. Nous avons donc pris ensemble la décision d'arrêter et de nous concentrer sur le GP de Doha."

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



7 min



Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie





Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



27 min



Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait





Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



15 h



Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang

Plus de

Jorge Martín





Marc Márquez écarte toute comparaison entre Jorge Martin et son propre retour à Jerez en 2020



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



18 h



Marc Márquez écarte toute comparaison entre Jorge Martin et son propre retour à Jerez en 2020





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



20 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie

Plus de

Aprilia Racing Team





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 j



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Apte pour les EL1 à Sepang, Jorge Martín ne "peut même pas se brosser les dents"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Apte pour les EL1 à Sepang, Jorge Martín ne "peut même pas se brosser les dents"





Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 j



Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati

Dernières actus





Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 min



Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis





Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



7 min



Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie





Max Verstappen et Liam Lawson pénalisés sur la grille du GP du Mexique après leur accrochage en essais libres



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



16 min



Max Verstappen et Liam Lawson pénalisés sur la grille du GP du Mexique après leur accrochage en essais libres





Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



27 min



Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire