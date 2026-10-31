MotoGP GP de Malaisie
Jorge Martin déclare forfait pour le GP de Malaisie, ses espoirs de titre MotoGP compromis
Les chances de Jorge Martin de décrocher le titre MotoGP sont désormais en suspens, sa blessure le contraignant à renoncer aux courses de Sepang.
Rachit Thukral
Publié: 31 oct. 2026, 05:48
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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images
Jorge Martin a déclaré forfait pour le Grand Prix de Malaisie avant le début des qualifications, mettant ainsi un terme à sa tentative de courir malgré la blessure au poignet contractée une semaine plus tôt à Phillip Island.
Le pilote officiel Aprilia a renoncé à la suite du week-end à Sepang après avoir évalué son état physique lors des EL2, samedi matin. Il a terminé 21e et dernier de la séance.
Ce forfait prématuré en Malaisie pourrait marquer la fin de sa course au titre MotoGP, alors qu'il compte déjà 10 points de retard sur Marc Marquez, son rival de chez Ducati, depuis le Grand Prix d'Australie du week-end dernier.
"Jorge Martin déclare forfait pour la suite du GP de Malaisie afin de poursuivre sa convalescence", a annoncé Aprilia dans un bref communiqué.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
La participation de Martin à Sepang était incertaine depuis sa violente chute lors du Sprint de Phillip Island, la semaine dernière, alors qu'il se battait avec Marquez pour la tête de la course.
Le choc lui a occasionné une fracture non déplacée du radius, qui l'a immédiatement rendu inapte à prendre le départ de la course principale en Australie, finalement annulée. Sa présence en Malaisie était également devenue incertaine.
L'Espagnol a passé avec succès les premiers examens médicaux à son arrivée à Sepang jeudi. Le médecin du MotoGP, Angel Charte, l'a de nouveau déclaré apte après la première séance chronométrée de vendredi.
Il a toutefois écourté sa journée après seulement trois tours en Practice, dans le but de préserver ses forces pour les moments décisifs du week-end.
S'il a bien repris la piste samedi matin, bouclant huit tours du circuit de 5,5 km, il était loin du rythme, accusant 1,8 seconde de retard sur Enea Bastianini, pilote Tech3 KTM.
La confirmation de son forfait est intervenue quelques minutes seulement après le début de la Q1, les images télévisées montrant un garage vide après l'ouverture de la voie des stands.
"Nous avons décidé avec les médecins de ne pas poursuivre", a déclaré le team manager d'Aprilia, Paolo Borona, lors de la retransmission officielle du MotoGP.
"Honnêtement, ses sensations étaient meilleures qu'hier, mais il n'était pas en mesure de forcer au freinage. Nous avons donc pris ensemble la décision d'arrêter et de nous concentrer sur le GP de Doha."
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