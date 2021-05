Martín encore forfait au Mugello, Pirro le remplace

Victime de multiples fractures à la suite d'une chute dans les essais du Grand Prix du Portugal, Jorge Martín avait un mince espoir de faire son retour dans une semaine, au Grand Prix d'Italie, mais il devait pour cela recevoir le feu vert des médecins. Le Madrilène ne l'a pas obtenu et il sera donc une nouvelle fois forfait au Mugello.

Pour le remplacer, Pramac ne fera pas appel à Tito Rabat, aligné dans les deux dernières courses, puisque l'Espagnol sera retenu par le second meeting de la saison en WorldSBK, sur le circuit d'Estoril. C'est donc Michele Pirro, le pilote d'essais de Ducati, qui sera aligné sur la Desmosedici. L'Italien devait quoiqu'il advienne participer à son Grand Prix national, en tant que wild-card pour l'équipe officielle, mais il fera finalement son retour dans le team Pramac, pour lequel il a disputé les deux manches de Spielberg la saison passée, déjà en remplacement d'un pilote blessé, Pecco Bagnaia.

L'équipe Pramac a précisé que Jorge Martín serait de retour une semaine plus tard, au Grand Prix de Catalogne, même s'il devra pour cela satisfaire à la visite médicale prévue la veille des premiers essais. Le rookie a réalisé des débuts étincelants, avec une pole et un premier podium dès son second départ à Losail, un élan brisé par sa lourde chute de Portimão, qui a nécessité des interventions chirurgicales sur le pouce droit, le genou gauche et le pied droit.

Martín a pu débuter sa rééducation et même reprendre l'entraînement, notamment à vélo. S'il savait ses chances de reprendre la piste au Mugello faibles, il se satisfaisait plus tôt cette semaine des progrès dans sa convalescence : "Je me sens mieux", a précisé l'Espagnol au site officiel du MotoGP. "Cela a été un très long mois depuis ma chute, mais je me remets bien, j'essaye de travailler autant d'heures que possible chaque jour. Je me prends aussi le temps de me reposer et je me sens mieux. J'espère être bientôt de retour."

partages