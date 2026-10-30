MotoGP GP de Malaisie

Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie

Le service médical du MotoGP a donné son feu vert définitif à Jorge Martin pour participer au Grand Prix de Malaisie.

Rachit Thukral

Mis à jour: 30 oct. 2026, 05:24

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin a obtenu les autorisations médicales nécessaires pour participer à la suite du Grand Prix de Malaisie, après la première séance d'essais libres disputée vendredi.

Initialement déclaré apte par le médecin officiel du MotoGP, Angel Charte, jeudi, le pilote Aprilia devait passer un nouvel examen après la première séance en piste du week-end avant d'être autorisé à poursuivre sa participation à Sepang.

Alors que le chronomètre des EL1 arrivait à son terme, Charte était déjà présent dans le stand Aprilia pour examiner le poignet droit de l'Espagnol, victime d'une fracture lors de sa chute pendant le Sprint de Phillip Island samedi dernier.

Satisfait de son état, Charte a donné son feu vert à Martin pour courir à Sepang et ainsi préserver ses chances de titre.

Dans un bref communiqué publié aux alentours de midi, moins d'une demi-heure après la fin des EL1, Aprilia a indiqué que "Jorge Martin a été déclaré apte à courir au GP de Malaisie".

Si Martin a reçu le feu vert pour participer à la course, il devra relever un défi de taille pour combler son retard sur les leaders. Il a terminé les EL1 à la 20e place, à 1"8 du meilleur temps signé par son rival pour le titre, Marc Marquez, sur la Ducati d'usine.

Son coéquipier Marco Bezzecchi a signé le deuxième temps, à 0"474 de Marquez.

À l'entame de ce week-end malaisien, Marquez compte 10 points d'avance sur Martin au championnat, tandis que Bezzecchi accuse un retard de 50 points à la troisième place.

Fernandez déclare forfait pour le GP de Malaisie

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Alors que Martin a été déclaré apte à courir, Aprilia ne comptera que trois pilotes ce week-end après le forfait de Raul Fernandez, engagé chez Trackhouse, en raison de sa blessure.

Le pilote de 26 ans n'a effectué que deux tours du circuit de Sepang lors des EL1 avant de rentrer aux stands, visiblement diminué par la douleur. L'Espagnol souffrait d'une blessure à un doigt contractée lors du Sprint du Grand Prix d'Indonésie, disputé plus tôt ce mois-ci.

S'il avait ensuite pu terminer le week-end de Mandalika, avec une deuxième place derrière Bezzecchi lors de la course principale, ses douleurs se sont accentuées à Phillip Island le week-end dernier. Il avait alors été contraint d'abandonner prématurément lors du Sprint.

Déclaré inapte à participer au GP d'Australie, finalement annulé, Fernandez s'est rendu en Malaisie avec l'intention de reprendre la compétition. Toutefois, après avoir ressenti de fortes douleurs au guidon de sa moto, il a décidé de mettre un terme à son week-end afin de se concentrer sur sa convalescence.

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



17 h



Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an





Bagnaia veut "prendre plus de risques" à Sepang, sa meilleure chance de rebondir



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



19 h



Bagnaia veut "prendre plus de risques" à Sepang, sa meilleure chance de rebondir





Apte pour les EL1 à Sepang, Jorge Martín ne "peut même pas se brosser les dents"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



21 h



Apte pour les EL1 à Sepang, Jorge Martín ne "peut même pas se brosser les dents"

Plus de

Jorge Martín





Dans les coulisses du défi physique de Jorge Martín pour courir à Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



3 j



Dans les coulisses du défi physique de Jorge Martín pour courir à Sepang





Aprilia partagée sur les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 j



Aprilia partagée sur les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Australie





Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



5 j



Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie

Plus de

Aprilia Racing Team





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



18 h



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



3 j



Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati





Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



5 j



Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"

Dernières actus





Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



5 min



Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie





Kimi Antonelli malade et absent de la journée médias à Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



12 h



Kimi Antonelli malade et absent de la journée médias à Mexico





Porsche fixe une échéance pour décider de son retour aux 24 Heures du Mans



WEC



WEC WEC 13 h



Porsche fixe une échéance pour décider de son retour aux 24 Heures du Mans





Daniel Ricciardo n'exclut pas un retour à la compétition aux 24 Heures du Mans



WEC



WEC WEC 13 h



Daniel Ricciardo n'exclut pas un retour à la compétition aux 24 Heures du Mans

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire