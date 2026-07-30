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Son leadership au championnat est "anecdotique" selon Jorge Martín

Alors que Marc Márquez apparaît plus menaçant que jamais, Jorge Martín est conscient qu'il ne restera pas longtemps en tête du championnat s'il ne parvient pas à élever son niveau de jeu.

Léna Buffa
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Après une première année cauchemardesque avec Aprilia, Jorge Martín a retrouvé plusieurs marqueurs importants de réussite cette année. Il a renoué avec la première ligne de la grille de départ, le podium, mais aussi la pole position et la victoire.

Il a également réussi à réinstaller une belle régularité, qui aujourd'hui paye car elle lui a permis de retrouver la première place du championnat, pour la première fois depuis son titre fêté fin 2024.

Tandis que Marco Bezzecchi s'effondrait, l'Espagnol capitalisait sur sa constance pour s'emparer des commandes au soir du GP des Pays-Bas. En Allemagne, il est parvenu à conserver cette place, et même à doubler son avance pour la faire passer à 14 points.

Mais c'est un leadership en trompe-l'œil, estime le pilote Aprilia, qui n'est pas sans ignorer la dynamique derrière lui et notamment la remontée spectaculaire de Marc Márquez. Dans le même temps, il déplore ne plus être aussi à l'aise qu'en début de saison avec sa moto et sent qu'il sera très vulnérable si la tendance ne s'inverse pas à la reprise du championnat.

Lire aussi :

"On a clairement fait une super première partie de saison. Je suis content d'être en tête, évidemment, parce que c'est toujours un sentiment appréciable, mais je pense que c'est anecdotique", juge le champion du monde 2024. "Il faut maintenant qu'on trouve la vitesse parce que j'ai beau être premier aujourd'hui, si je continue à faire des courses comme celle-ci, je ne vais pas rester longtemps en tête."

Questionné par le site officiel du MotoGP pour savoir s'il se sent favori, Jorge Martín balaye immédiatement cette idée : "Non, je ne suis évidemment pas le favori. Je pense que vu le niveau qu'il atteint, Marc est le favori, mais on est dans la lutte. Il faut juste qu'on trouve un peu plus de vitesse et on va essayer de se battre jusqu'au bout."

Si je continue à faire des courses comme celle-ci, je ne vais pas rester longtemps en tête.

"Battre le meilleur pilote de l'histoire, c'est un challenge, alors pouvoir lutter face à lui, c'est déjà incroyable pour moi. Je vais essayer de me donner à fond à la maison, de m'améliorer chaque jour, et si j'arrive à me battre contre lui jusqu'au bout, ce sera incroyable."

Jorge Martín a aujourd'hui 14 points d'avance sur son plus proche poursuivant, 18 sur Marc Márquez et seulement 65 sur le huitième pilote classé. Une situation qui reste ouverte, même si les chances des uns et des autres risquent de s'affiner rapidement à la reprise selon la dynamique que chacun parviendra à mettre en place.

"On verra. Pour le moment, il est à un bien meilleur niveau que nous, mais je pense que quand je serai à 100% sur la moto, je pourrai me battre contre Marc. Pour le moment, on en est loin", estime le pilote Aprilia, qui considère que son niveau s'est affadi depuis quelques Grands Prix.

Une opportunité à saisir malgré tout

"Je sais que le potentiel est élevé. J'étais très confiant dans la première partie de la saison, mais lors des dernières courses on a eu du mal au niveau de la vitesse", regrette l'Espagnol, qui a annoncé vouloir remettre la situation à plat afin de reprendre des réglages qui lui conviendront mieux pour la suite de la saison.

"Mais dans l'ensemble, je suis content. Si vous m'aviez dit cela en janvier, j'aurais signé des deux mains", souligne néanmoins Jorge Martín. "L'année dernière, j'étais dernier du championnat à ce stade, et maintenant je suis en tête : c'est un gros comeback !"

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín sait qu'il doit retrouver les avant-postes pour avoir ses chances.

Photo de : Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Lorsque le championnat 2025 a atteint la trêve estivale, Martín reprenait doucement la compétition. On avait très peu vu son numéro 1 de champion du monde sur la grille à ce stade, puisqu'il avait été longuement convalescent, déjà gravement blessé à plusieurs reprises. Depuis, il a progressivement construit son adaptation à la moto de Noale et, même s'il l'abandonnera dans quatre mois, il a les cartes en main pour tenter de réussir sa sortie du groupe Aprilia.

"Il est clair que la seconde partie s'annonce intéressante. C'est un beau challenge, tout est très ouvert à présent. Je suis peut-être plus en tête par rapport aux erreurs des autres que par rapport à mes résultats, mais je suis bel et bien en tête, alors il faut qu'on continue comme ça", s'encourage le pilote espagnol.

"Il reste beaucoup de courses à disputer. Il y en a beaucoup que j'adore, beaucoup de pistes sur lesquelles j'aime rouler. Ce sera intéressant, et un gros challenge de me battre contre ces supers pilotes jusqu'au bout. Je vais faire de mon mieux !"

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