Martín limite bien la casse : "Un top 5, c'est supérieur à mes attentes"

Jorge Martín n'est pas dans une aussi bonne forme que Marco Bezzecchi au GP d'Aragón. Pendant que l'Italien tient tête aux frères Márquez, le leader du championnat est un cran derrière. Après avoir pris la cinquième place sur la grille de départ, il a été doublé par Pedro Acosta au départ du sprint. Martín a ensuite doublé Raúl Fernández pour le pilote KTM pour prendre la quatrième place.

Bezzecchi, parti en pole mais troisième à l'arrivée, de lui a repris qu'un point au championnat, et l'Espagnol se satisfait de sa prestation. "Je suis content de notre travail, sincèrement", a déclaré Martín face aux médias de la presse internationale, parmi lesquels figurait Motorsport.com. "Les sensations s'améliorent continuellement, à chaque relais, chaque séance."

"Un top 5, c'est supérieur à mes attentes, donc c'est bien. Je pense que l'équipe fait un bon travail pour m'aider à être plus rapide et à gagner en confiance. C'est un week-end difficile pour moi et on essaie de progresser."

Martín attribue son retard à une incapacité à contrôler aussi bien sa moto que Bezzecchi sur un circuit à l'adhérence précaire : "Je ne sens pas beaucoup de grip. Il faut peut-être que je fasse plus de flat track parce que je sens que je glisse tout le temps !"

Jorge Martín a du mal à gérer le manque d'adhérence au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne prends pas vraiment de plaisir sur la moto mais ça fait partie de l'aventure, je dois m'adapter, je dois comprendre. Il me faut plus de grip sur l'avant. Je me sens bien dans les trois premiers tours, parce que les pneus sont frais, mais dès que la dégradation arrive, j'ai du mal à garder la même vitesse."

Au début de l'été, Jorge Martín s'était perdu dans une quête de meilleurs réglages, avant de retrouver une base plus familière à Silverstone. Le champion du monde 2024 insiste sur le fait que ces progrès ne sont sont pas envolés, et qu'il a tout simplement plus de mal avec les conditions rencontrées ce week-end.

"Je suis confiant, je me sens bien avec l'avant. Le truc, c'est qu'il se dégrade et que je commence à perdre de l'adhérence. Je pense que la moto fonctionne vraiment bien. Je dois juste progresser quand il y a de moins en moins d'adhérence, mais la moto fonctionne bien. On n'a rien changé et on reste performants avec les mêmes réglages."

Le pneu tendre ne sera pas utilisé en course principale, ce qui donne un peu d'espoir à Martín : "Je pense qu'avec le medium, on pourra un peu compenser parce qu'on n'était pas loin [samedi], c'était juste dans les derniers tours parce que le tendre s'est dégradé. Donc je pense que je pourrai être plus proche [dimanche]."