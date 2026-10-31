MotoGP GP de Malaisie

Jorge Martin admet que le titre MotoGP 2026 est "déjà perdu" après son forfait au GP de Malaisie

Martin devrait rentrer en Espagne samedi pour poursuivre sa convalescence, avec pour objectif de reprendre la compétition dès la semaine prochaine au Qatar.

Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 05:42

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin a admis que ses chances de remporter le titre MotoGP 2026 étaient désormais compromises après son forfait au Grand Prix de Malaisie, même s'il reste déterminé à se battre jusqu'à la fin de la saison.

Le pilote officiel Aprilia a tenté de prendre le départ à Sepang, une semaine seulement après s'être fracturé le poignet droit lors du Sprint de Phillip Island. Il a toutefois été contraint de renoncer au reste du week-end juste avant le début des qualifications.

Déjà rétrogradé à la deuxième place du championnat en Australie, à 10 points de Marc Marquez, Martin devrait encore perdre du terrain sur son rival de chez Ducati à l'issue des deux courses comptant pour le championnat à Sepang.

Alors qu'il ne restera que trois manches après la Malaisie, l'Espagnol a reconnu qu'il considérait désormais sa lutte pour le titre comme pratiquement terminée.

"Bien sûr, le championnat est toujours en jeu. Mais je pense que je n'ai plus à y penser. Peut-être que je peux encore le gagner, mais pour moi, il est déjà perdu."

L'Espagnol entend néanmoins continuer à se battre jusqu'au terme de la saison pour Aprilia, qui vise ses premiers titres en MotoGP.

"Je vais évidemment me battre jusqu'au bout", a-t-il assuré. "Pas seulement pour moi, car au bout du compte, je suis déjà champion [en 2024], mais aussi pour mon équipe et les personnes qui m'entourent. Je me battrai jusqu'au bout."

Jorge Martin, Aprilia RS-GP

Photo by: Asif Zubairi / Motorsport Network

La fracture non déplacée du radius dont Martin a été victime nécessite généralement plusieurs semaines de guérison. L'Espagnol a pourtant suivi un programme de rééducation intensif dans l'espoir de pouvoir courir en Malaisie.

Mais après avoir repris la piste lors des EL3 pour évaluer son état physique, Martin a finalement estimé qu'il n'était pas suffisamment apte à poursuivre le week-end.

À 28 ans, il espère désormais récupérer suffisamment pour participer au Grand Prix du Qatar la semaine prochaine.

"J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, j'ai tenté de piloter, mais la guérison n'en est encore qu'à ses débuts", a-t-il expliqué.

"La guérison progresse très rapidement, mais pas suffisamment pour être efficace sur la moto. J'avais l'impression de pouvoir rouler sans presque aucune douleur, mais peut-être pendant un seul tour. Ensuite, la douleur est devenue très importante et je n'arrivais pas à être régulier. Au vu des chronos et de mes performances, nous avons donc décidé d'arrêter et d'attendre."

"Il y a aussi le Qatar la semaine prochaine et mon objectif est de m'y rendre. Avec l'équipe, nous avons estimé que continuer à forcer comme je le faisais était excessif et ne nous apporterait rien. Il aurait même été très difficile de marquer un seul point. Nous avons donc préféré arrêter, essayer de nous reposer et laisser le bras récupérer."

Martin a reconnu que son forfait était également nécessaire pour éviter d'aggraver sa blessure.

Il a expliqué qu'il voulait éviter de reproduire les erreurs du passé, notamment en 2025, lorsqu'il avait précipité son retour à la compétition au Qatar après avoir subi une double blessure pendant la pré-saison.

"Je n'avais pas la force que je souhaitais, car dès que je ressentais de la douleur, je devais forcément relâcher la pression sur le guidon."

"Ce n'était donc pas une bonne idée de continuer. Si je l'avais fait, cela aurait signifié que je n'avais rien appris de mes expériences passées. Cela m'est déjà arrivé et je ne voulais pas risquer une chute ou une blessure plus grave en essayant de courir dans ces conditions."

"J'ai donc essayé et j'ai tout donné. Je pense que tout ce que nous avons mis en place était incroyable. La douleur était vraiment bien maîtrisée, mais je n'étais pas en mesure de rouler efficacement pendant 20 tours. Continuer à enchaîner les tours n'aurait donc servi à rien, si ce n'est à détériorer davantage ma main."

"Il vaut mieux attendre et essayer de laisser l'os consolider un peu plus pendant une semaine supplémentaire. Je me sentirai forcément mieux au Qatar."

Martin rentrera en Espagne dès samedi pour se concentrer sur sa rééducation et préparer son retour à Losail.

"Le programme sera à peu près le même que celui que j'ai suivi cette semaine. Je pourrai faire toutes les séances de thérapie possibles à la maison", a-t-il expliqué.

"Je vais rentrer chez moi aujourd'hui, car je pourrai ainsi commencer les soins dès demain, dimanche."

"Cette semaine, les progrès ont été incroyables. J'ai été capable de piloter une MotoGP avec un poignet cassé, c'est fou. J'étais sous les deux minutes, donc je suis déjà fier de ma performance. Je suis content."

"C'est évidemment dommage. Je suis vraiment déçu et frustré, mais c'est notre métier. Je ne suis pas encore rétabli."

"Les progrès réalisés cette semaine ont été incroyables. Si je récupère au même rythme cette semaine, je pourrai peut-être être à 80%. Si je suis capable de faire 20 tours, je pourrai forcément marquer des points."

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