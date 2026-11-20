MotoGP GP du Portugal

Martín ne veut pas prendre de risques pour rester dans la course au titre au Portugal

Jorge Martín compte avant tout jouer la sécurité à Portimão, alors que ses chances de titre ne tiennent plus qu'à un fil.

Rachit Thukral

Publié: 20 nov. 2026, 19:25

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín a reconnu que le risque de se blesser à nouveau lui trottait dans la tête à l'approche du Grand Prix du Portugal ce week-end. L'Espagnol affirme qu'il ne veut pas prendre de risques inconsidérés pour remporter la course et préserver ses espoirs de titre.

Le pilote de l'équipe officielle Aprilia accuse 60 points de retard sur Marc Márquez avant d'aborder Portimão et pourrait voir le championnat lui échapper dès la course Sprint de samedi.

Martín doit reprendre 24 points sur l'ensemble du week-end pour prolonger la lutte pour le titre jusqu'à la finale de Valence. De son côté, Márquez pourrait être sacré dès le Sprint s'il marque simplement deux points de plus que Martín.

Interrogé sur son intention d'adopter une approche agressive samedi, alors qu'il doit quasiment s'imposer pour rester dans la course au titre, Martín a répondu : "Je ne dois pas gagner. Je veux gagner, mais je n'y suis pas obligé."

"Je vais essayer d'être parfait ; si je n'y parviens pas, je ferai au mieux. Ce que je ne veux pas, c'est me blesser sur ce circuit. Il est vraiment dangereux."

"Je veux être très concentré et garder le contrôle. Je ne veux donc pas en faire trop. Je vais essayer de faire de mon mieux."

"Sur ce circuit, si l'on n'est pas à 100% physiquement ou mentalement, on est complètement perdu."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín a tenu ces propos après les Essais de vendredi, au cours desquels il a décroché de justesse sa place en Q2 avec le 10e temps.

Le champion 2024 a reconnu avoir éprouvé des difficultés sur le circuit de l'Algarve au guidon de la RS-GP, mais estime avoir les moyens de réduire l'écart avec les hommes de tête.

Alors qu'Álex Márquez a signé un doublé Ducati lors de cette séance, le coéquipier de Martín, Marco Bezzecchi, a terminé troisième à seulement 0"172 du meilleur temps.

"J'ai eu du mal à trouver de bonnes sensations toute la journée", a expliqué Martín.

"Je vois le danger partout, mais j'essaie de retrouver confiance. Au fil de mes tours et de mes relais, j'allais de plus en plus vite et, à la fin, je n'étais qu'à deux dixièmes de Marco, qui était la première Aprilia et la référence aujourd'hui."

"Dans l'ensemble, je pense donc que la journée n'a pas été si mauvaise. Ou plutôt, elle a été difficile, mais j'ai réussi à redresser la situation en fin de séance."

Invité à réagir au fait que ses réponses rappelaient les propos tenus par Márquez plus tôt dans le week-end, Martín a estimé que leurs situations étaient complètement différentes.

"Je ne pense pas. C'est peut-être davantage lié à sa situation, puisqu'il compte 60 points d'avance. Il peut se permettre d'être détendu ou, même s'il est crispé, de le rester, vous voyez."

"De mon côté, je dois absolument gagner. Pour le moment, je ne me sens pas prêt à aller chercher cette victoire, mais j'essaie d'être rapide et compétitif."

"Je pense que je peux franchir un cap demain et tout semble se jouer dans le dernier secteur. Lors de mon dernier tour, j'étais à zéro [en termes d'écart au chrono] dans le troisième secteur. Je pense donc que nous ne sommes pas si loin."

L'accident de 2021 hante toujours Jorge Martín

La carrière de Martín en MotoGP a bien failli prendre fin dès sa saison de rookie, en 2021, après une violente chute à Portimão qui lui avait causé des fractures aux mains et à la cheville droite.

L'Espagnol a reconnu ne pas avoir totalement surmonté cet épisode et a admis que l'accident continuait de le perturber chaque fois qu'il abordait le virage 7.

"Ce circuit n'est évidemment pas facile pour moi, car j'y ai connu une très grosse chute par le passé. Même si j'ai gagné la dernière fois [en 2024], je ne me sens pas totalement en confiance."

"À chaque tour, lorsque j'arrive dans ce virage, j'y repense. Je le sais, alors je suis un peu plus prudent que les autres. Je perds peut-être un demi-dixième à cet endroit, ce qui n'est pas le plus gros problème. C'est davantage dans le dernier secteur [que je perds du temps]."

"Mais quand on a connu une chute comme celle-là - au virage 12 au Qatar, ou au virage 7 ici -, on y repense chaque fois que l'on repasse dans ce virage.

"Cela fait donc partie de ma vie. Je sais que je suis en sécurité aujourd'hui et que je peux passer vite dans ce virage, mais je ne suis pas le plus à l'aise dans cette portion du circuit."

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