Jorge Martín décidé à obtenir le guidon Ducati qu'il pense mériter

À l'approche du dixième Grand Prix de la saison, Jorge Martín est loin d'afficher la force qu'on lui prédisait pour cette deuxième campagne dans la catégorie MotoGP, après des débuts très prometteurs l'an dernier. Ses résultats sont restés relativement modestes, au point de faire vaciller son statut de futur pilote de l'équipe d'usine Ducati, lui qui semblait promis à la promotion à l'horizon 2023.

Aujourd'hui, le pilote espagnol est, certes, toujours dans les petits papiers de Ducati qui souhaite le conserver dans son giron, mais la place exacte qui lui sera proposée reste incertaine, Enea Bastianini s'étant affirmé comme un autre sérieux prétendant au remplacement de Jack Miller. "Mon futur était assez clair, mais à présent il faut semble-t-il bien comprendre où je pourrai être l'année prochaine", concède Martín dans une interview accordée au site officiel du MotoGP.

Si le flou qui entoure son avenir aurait toutes les raisons d'être pour lui une source d'inquiétude, l'actuel pilote Pramac Racing assure faire la part des choses sans difficulté. "Quand on pense à l'avenir, il est parfois difficile de contrôler la pression et d'être concentré à 100%, mais j'ai appris qu'il ne faut pas être nerveux au sujet de ce qu'on ne peut pas contrôler. Il faut juste être concentré, se focaliser sur le pilotage et oublier un peu ce qu'on ne peut pas contrôler", relativise-t-il.

Il y parvient d'autant plus aisément qu'il pense véritablement mériter une place de pilote officiel, ayant déjà fait ses preuves l'an dernier en s'imposant lorsqu'il pilotait la GP21 dont bénéficie à présent Bastianini, vainqueur trois fois durant cette première partie de championnat. "Si l'on ne regarde que les résultats, il est certain qu'Enea mérite cette place et pas moi, mais si l'on regarde plus en profondeur, je pense que c'est une autre histoire", avance-t-il. "Il a une très bonne moto et j'ai le sentiment qu'avec cette moto j'ai fait ces choses-là l'année dernière."

"Mais je n'y pense pas", assure Jorge Martín. "Pramac est, je pense, la meilleure équipe dans laquelle j'ai couru, alors je suis très content d'être ici et très content de la famille qu'on construit, mais si jamais je ne suis pas sur une moto d'usine chez Ducati, j'en chercherai une. J'essaye juste de me concentrer sur moi-même, sur mon team, et j'essaye d'être le meilleur que je peux. C'est la seule chose que je peux contrôler."

En lutte pour le podium à chaque course ?

Afin de réussir à évoluer au meilleur niveau possible, le Madrilène souhaitait régler deux soucis en ce début de championnat. L'un est physique, un problème de nerf remontant à sa lourde chute de l'an dernier au Portugal et lui provoquant un engourdissement de la main droite. Opéré la semaine dernière, il espère à présent retrouver toute sa force et son efficacité au guidon.

"Ce que je dois faire à présent, c'est faire en sorte que mon corps se remette bien après l'opération, je ne pense qu'à ça, et je suis sûr que si je suis à 100% physiquement je pourrai me battre pour le podium à toutes les courses", pressent-il. "Je l'ai fait pendant les premières courses, alors je n'ai sûrement pas oublié comment piloter en un mois. Et après la pause estivale, il y aura de très bonnes pistes pour moi, comme l'Autriche, Silverstone ou Aragón, alors je pourrai être très compétitif et j'espère pouvoir démontrer que je pourrai être pilote d'usine l'année prochaine."

Techniquement aussi, Jorge Martín espère retrouver son niveau, lui qui a le sentiment de s'être fourvoyé dans les réglages de sa GP22 jusqu'à présent. En étant revenu à un set-up qui lui semble plus familier, il a retrouvé le podium à Barcelone, à la veille de son opération, et compte désormais poursuivre sur cet élan.

"L'année dernière a clairement été incroyable. J'ai fait du super boulot toute l'année, j'ai été vraiment compétitif, et au moment de me lancer dans 2022 l'objectif était de figurer dans le top 5 à la fin de l'année. Quand on tombe beaucoup et qu'on n'obtient pas les résultats auxquels on s'attend, la confiance baisse de plus en plus à chaque course. J'essaye donc de me concentrer sur ce point, de retrouver ma confiance."

"À partir de Jerez, on a utilisé un set-up différent pour essayer de se rapprocher de la moto de Pecco [Bagnaia], mais ça n'est clairement pas la voie à suivre. On veut simplement revenir à ma moto normale, celle avec laquelle j'ai obtenu deux pole positions et signé le record à Austin. Il y a un mois, je me battais pour le podium et je pourrai le refaire très bientôt, c'est certain."