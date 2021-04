Jorge Martín sera opéré lundi à Barcelone

À l'heure où les autres pilotes commenteront leur course devant la presse, Jorge Martín, lui, embarquera pour l'Espagne afin d'être soigné pour ses blessures. Le Madrilène va en effet quitter cet après-midi l'hôpital de Faro dans lequel il se trouve en observation depuis hier et prendre la direction de Barcelone, où il sera opéré lundi pour plusieurs fractures.

Le pilote Pramac Racing a lourdement chuté samedi matin pendant les Essais Libres 3 du Grand Prix du Portugal, provoquant même la sortie du drapeau rouge le temps de son évacuation en ambulance. Après de premiers examens passés au centre médical du circuit, il a rapidement été fait état d'un trauma crânien et de blessures à la main et à au pied.

Héliporté vers l'hôpital de Faro, il a subi des examens complémentaires qui ont confirmé la présence de trois fractures. Deux d'entre elles vont nécessiter une intervention chirurgicale, au niveau du pouce droit et de la malléole médiale de la cheville droite. Une petite fracture détectée au niveau du cinquième métacarpe de la main gauche pourrait, elle, guérir sans nécessiter d'être opérée.

"Il a passé 24 heures [en observation], simplement pour être contrôlé. Pour le moment, ça se poursuit comme prévu. À 15h, il a son vol pour Barcelone et demain matin il va être opéré à la main et au pied", explique Francesco Guidotti, team manager Pramac Racing, au site officiel du MotoGP.

Une fois à Barcelone, Jorge Martín sera admis à l'hôpital Quirón, où il sera pris en charge par le docteur Xavier Mir, par ailleurs membre de l'équipe médicale officielle du MotoGP. C'est lui qui devrait l'opérer dès lundi.

"Jorge est calme désormais", témoigne son manager, Albert Valera, à Motorsport.com. "Cet après-midi, il s'envolera pour Barcelone, où il passera un contrôle plus approfondi, et en principe il sera opéré demain. Il est blessé à la main et au pied droit, mais ils veulent faire plus d'examens pour exclure toute autre blessure."

On ignore pour le moment combien de temps le jeune pilote espagnol, tout juste auteur de sa première pole position et de son premier podium, devra rester éloigné des pistes. Jusque fin mai, les Grands Prix vont s'enchaîner toutes les deux semaines.