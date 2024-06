Jorge Martín pénalisé sur la grille pour la course principale

Le Grand Prix des Pays-Bas se complique pour le leader du championnat. Jorge Martín a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ, pour avoir gêné Raúl Fernández en Q2. Alors qu'il restait moins de quatre minutes au chronomètre, Martín a ralenti entre les deux premiers virages et Fernández est revenu sur lui, ce qui l'a contraint à ralentir à son tour.

Le pilote Trackhouse a manifesté son mécontentement dans les courbes suivantes, en se positionnant devant Martín et en faisant de grands gestes. "J'ai eu de la malchance parce que Martín était au milieu et que j'ai perdu mon tour", a expliqué Fernández par la suite.

Les commissaires de course ont tranché en sa faveur en jugeant Martín coupable et en le sanctionnant de trois positions, la sanction prévue quand un pilote en gêne un autre pour la première fois de la saison.

"Cela contrevient aux instructions précises données aux compétiteurs et aux équipes en MotoGP, en perturbant la séance, et est considéré comme un pilotage irresponsable", précise la direction de course dans sa décision. Une fois cette dernière rendue, Pramac dispose d'un délai d'une heure pour faire appel.

Auteur du deuxième temps en qualifications, Martín se retrouve donc cinquième sur la grille de départ pour dimanche, et sa sanction profite à Maverick Viñales, Álex Márquez et Aleix Espargaró, incertain après sa grosse chute lors du sprint.

Une pénalité de ce type peut vite être gommée puisqu'au GP d'Italie, Pecco Bagnaia est lui aussi parti cinquième avec une pénalité de trois places... mais il menait déjà après les deux premiers virages.