Jorge Martín plus confiant que jamais pour la victoire principale

Jorge Martín a très bien commencé la saison 2023, même si sa première course ne s'est pas conclue de manière parfaite. Pour le premier sprint de l'Histoire du MotoGP, un format qu'on disait taillé pour lui compte tenu de son explosivité en piste, le pilote Pramac a mené sept tours mais il a finalement cédé la victoire à Pecco Bagnaia, qui a profité de son erreur dans le dernier tour.

"Avec le pneu avant dur et tout ce vent, il était très difficile de stopper la moto. J'ai essayé mais je ne voulais pas tomber, alors j'ai relâché les freins et c'est comme ça que Pecco m'a passé", explique l'Espagnol au micro du site officiel du MotoGP, ne pouvant masquer une pointe de déception.

Ce 12e tour est le seul que le pilote Pramac Racing a bouclé avec plus de quelques centièmes de déficit sur le leader. Dans l'ensemble, sa performance a donc parfaitement répondu aux attentes, mais avoir manqué la victoire pour si peu lui laisse tout de même une pointe de regret, en particulier au sujet des pneus utilisés, qui n'étaient pas ses préférés.

"Je me sentais assez mal avec le pneu arrière tendre, mais j'ai fait comme tout le monde pour ne pas prendre de risque", explique Martín à Motorsport.com. "J'ai pris un bon départ, mais j'ai commis quelques erreurs quand je suis passé devant. J'étais un peu nerveux et avec le vent, ce n'était pas facile car à chaque tour c'était différent. Ça n'était pas facile d'être régulier. Je me suis mis devant et j'ai creusé l'écart, mais dans le dernier tour, j'ai entendu la moto de Pecco."

S'il a pu compter sur quatre dixièmes de marge pendant deux tours, après avoir délogé Jack Miller des commandes, Jorge Martín a en effet subi le retour en force du champion en titre dans les derniers instants. "Avec le vent et le pneu avant dur, je n'arrivais pas à faire mes trajectoires", regrette-t-il. "C'est dommage, parce qu'on avait le potentiel pour gagner. Ce résultat équivaut à une sixième place dans une course normale, c'est tout ce que l'on retient. Il est clair pour moi que [dimanche] on peut se battre pour la victoire."

"On est prêts pour cette victoire"

Jorge Martín partira à nouveau de la troisième place sur la grille de départ cet après-midi, pour la course de 25 tours durant laquelle il n'a donc qu'une intention, celle de faire mieux qu'hier. "Je pense qu'on est prêts pour cette victoire. Je pense être l'un des plus forts, avec Pecco, je crois qu'on fera la différence [dimanche]. Je suis très compétitif dans la dernière partie de la course, je peux être très régulier [et rouler] en 1'39"0 pendant... 30 tours ! Alors je pense qu'on a nos chances. Il faut juste être concentré pendant les dix premiers tours et faire la différence."

Il a manqué très peu de chose à Jorge Martín pour remporter la course sprint

Une chose est d'ores et déjà certaine en tout cas, le pilote madrilène apparaît souriant et comme reboosté grâce au potentiel qu'il a réussi à afficher depuis le début du week-end, lui qui a connu une saison 2022 trop en-deçà de ses objectifs pour pouvoir en tirer un bon bilan. Il y a deux ans, il avait aussi envisagé mettre un terme à sa carrière après une lourde chute ici-même, à Portimão, mais aujourd'hui il affiche sa pleine confiance.

"Je suis content de m'être placé en première ligne, puis d'avoir terminé parmi les trois premiers à la course sprint. Je ne m'attendais à aucun résultat. J'aurais été content aussi si j'avais terminé quatrième. Tout m'allait, je voulais juste débuter avec ce format. Mais c'est sûr que c'est dommage de perdre la première place dans le dernier tour. J'ai malgré tout mené pendant beaucoup de tours et j'ai donc repris confiance après la saison dernière, je me sens à nouveau fort au freinage et c'est important", souligne-t-il.

"J'ai pris un bon départ, fait de bons premiers tours et dépassé beaucoup de pilotes. C'est intéressant parce que l'année dernière j'avais du mal à être compétitif dans les bagarres. Je suis fort, surtout pour [dimanche], beaucoup plus que [samedi]. Je manquais un peu de sensations à l'avant avec le pneu dur, je pense qu'on n'a pas choisi la meilleure option, mais pour [dimanche] on sera forts, on aura les mêmes pneus que tout le monde et on pourra être super compétitifs."