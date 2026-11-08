MotoGP GP du Qatar

Martin sera "presque à 100%" au Portugal après une performance héroïque qui préserve ses chances de titre

Jorge Martin a tiré le bilan d'un week-end éprouvant sur les plans physique et mental, mais marqué par une belle performance au Qatar.

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Publié: 8 nov. 2026, 20:24

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin, septième de la course MotoGP dimanche à Lusail, a une nouvelle fois fait preuve de sa résilience habituelle tout au long du week-end qatari. Une détermination qui lui a permis de passer de l'idée de renoncer totalement à la course en début de semaine à celle de prendre le départ et même de retarder le sacre de Marc Márquez.

Une fois encore, les courses asiatiques de la tournée MotoGP ont joué un rôle décisif dans l'issue du championnat du monde, désormais à portée de main de Márquez. Le pilote Ducati pourrait être sacré dans deux semaines, mais s'il n'a pas pu décrocher le titre au Qatar, c'est grâce à la vitesse de Marco Bezzecchi et à la résilience de Martin.

Au cours de la semaine, Martin est passé de l'idée de rester en Espagne et de manquer la course de Lusail, en raison des douleurs provoquées par sa fracture du poignet droit, à une troisième place dans la Sprint samedi, puis à une septième place en Grand Prix dimanche.

Malgré le terrain perdu sur Márquez, le pilote Aprilia a démontré une remarquable capacité à supporter la douleur, suscitant les éloges de la plupart de ses rivaux. Sa performance est d'autant plus impressionnante qu'il s'est élancé depuis la 11e place sur la grille - la 10e dimanche après le forfait de Francesco Bagnaia - ce qui a compliqué sa tâche et accru les risques qu'il devait prendre.

"Je suis fier de ce que j'ai accompli parce que lundi et mardi, je n'avais même pas envie de venir ici. Finalement, j'ai réussi à terminer les deux courses", a déclaré Martin lors de son entretien en espagnol dimanche soir. "Nous irons au Portugal en étant toujours dans la course. Ça devient de plus en plus difficile, mais nous sommes encore là."

Même si sa blessure est moins grave que ce que l'on craignait initialement, les limitations qu'elle lui impose dans les changements de direction et au freinage sont évidentes, particulièrement sur une longue distance ou en course.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne peux pas piloter correctement, je ne peux pas freiner correctement et je ne peux pas pousser la moto à la limite. C'était vraiment difficile en fin de course. Lors des trois derniers tours, je voulais juste que ça se termine."

Lors de la Sprint, Martin a profité de sa décision de dernière minute d'utiliser le pneu arrière tendre, qui lui a permis de gagner plusieurs places dans les premiers virages. Dimanche, avec tous les pilotes sur la même spécification de pneus, les forces étaient davantage équilibrées.

"Il y avait beaucoup de risques dans les premiers virages. La clé, c'étaient les qualifications, car partir d'aussi loin ne m'a pas aidé", a expliqué le pilote de la #89, épuisé physiquement à l'arrivée."

"Ma main a tellement gonflé qu'elle ressemble à un melon, mais je pense que je serai presque à 100% au Portugal. Je suis coriace et têtu. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à continuer à me battre", a conclu Martin, qui arrivera sur le circuit de l'Algarve avec 60 points de retard sur Márquez et 14 d'avance sur Bezzecchi.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Bezzecchi s'impose et retarde le sacre de Marc Márquez



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



3 h



Bezzecchi s'impose et retarde le sacre de Marc Márquez





Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



2 j



Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre





Pedro Acosta signe un contrat de sponsoring avec Monster Energy



MotoGP



MotoGP 3 j



Pedro Acosta signe un contrat de sponsoring avec Monster Energy

Plus de

Jorge Martín





La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 j



La douleur refait surface en qualifs : Jorge Martín face à un défi "très difficile"





Di Giannantonio le plus rapide des Essais à Losail, Martín directement en Q2 !



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



2 j



Di Giannantonio le plus rapide des Essais à Losail, Martín directement en Q2 !





Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



3 j



Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar

Dernières actus





Martin sera "presque à 100%" au Portugal après une performance héroïque qui préserve ses chances de titre



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



5 min



Martin sera "presque à 100%" au Portugal après une performance héroïque qui préserve ses chances de titre





Antonelli et Leclerc convoqués chez les commissaires après le GP du Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



30 min



Antonelli et Leclerc convoqués chez les commissaires après le GP du Brésil





Norris s'impose dans des conditions mixtes, Mercedes décroche le titre constructeurs



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



1 h



Norris s'impose dans des conditions mixtes, Mercedes décroche le titre constructeurs





Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



1 h



Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire