Aidé par un psychologue, Jorge Martín gère mieux la pression

Après avoir vu le titre mondial lui échapper la saison passée, Jorge Martín a remis en question son approche de la compétition. L'Espagnol a notamment estimé que sa volonté d'attaquer à outrance au GP d'Indonésie 2023 montrait qu'il voulait "humilier" la concurrence, mais que cela lui a coûté cher puisqu'il a conclu cette épreuve sans aucun points après une chute.

Pendant l'hiver, Martín s'est penché sur son approche mentale au sens large, ce qu'il considérait comme un point faible, et il constate les effets positifs de ce travail depuis le début de la saison. Il se montre plus serein pendant les week-ends de compétition, ce qui lui simplifie la vie le dimanche.

"L'an dernier c'était plus stressant parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions, je ressentais une grosse pression", a expliqué Martín. "Je n'arrivais pas à dormir entre le samedi et le dimanche, je souffrais beaucoup."

"J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect pour essayer d'être meilleur mentalement, pour, disons, avoir une meilleure santé mentale. Actuellement je gère ça assez bien, on verra en fin d'année, quand j'aurai vraiment une chance, si j'arrive à mieux gérer ça [qu'en 2023]. Je ressens moins de pression actuellement. On est assez rapides, on travaille tous mieux, mais c'est le processus et il faut aussi l'apprécier."

Alors que le sujet de la santé mentale était tabou dans le monde du sport par le passé, des athlètes de disciplines très variées se sont ouverts sur le sujet ces dernières années. En MotoGP, Fabio Quartararo a plusieurs fois évoqué son travail avec un psychologue du sport et Martín a lui aussi eu recours à un spécialiste du domaine. Le pilote Pramac continue à travailler sur cet aspect en permanence.

"Je fais un travail mental tous les jours, j'essaie de progresser. J'ai vu que j'avais une grosse marge de progrès l'an dernier, je ne savais pas comment gérer certaines situations. Je travaille depuis janvier, et je travaille encore tous les jours pour progresser. J'ai mon psychologue du sport, qui m'aide beaucoup. Il me donne des outils à mettre en pratique, ce n'est pas utile d'avoir un psychologue si on ne travaille pas dessus tous les jours."

Jorge Martín essaie aussi de rester imperméable à tous les signaux perturbateurs, comme quand, avant le GP d'Autriche, Marc Márquez a déclaré qu'il préférait voir Pecco Bagnaia, son futur coéquipier, décrocher le titre cette année.

"Peut-être que si on n'est pas fort mentalement, ça affecte. Mais c'est sûr que ça ne m'affecte pas ! Ces jeux psychologiques ont toujours existé, avec Valentino [Rossi], avec Marc... Ça existera toujours. Il faut juste en tirer les leçons et accepter qu'ils existent."

Avec Germán Garcia Casanova