MotoGP GP de Valence

Jorge Martín : "Je quitte Aprilia en étant une bien meilleure personne"

Jorge Martín est revenu sur ses deux années chez Aprilia alors qu'il espère offrir le titre constructeurs à la marque de Noale à Valence.

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Publié: 26 nov. 2026, 17:36

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín aimerait terminer deuxième du championnat à l'issue du Grand Prix de Valence, ce week-end. Mais l'Espagnol reconnaît que le plus important est désormais de profiter de sa dernière apparition avec Aprilia et de décrocher le titre constructeurs pour le constructeur de Noale.

L'aventure entre Martín et Aprilia aura été courte, mais intense. Deux années aux allures de montagnes russes qui prendront fin ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de Valence. L'Espagnol y disputera la deuxième place du championnat face à son coéquipier Marco Bezzecchi, tandis que le constructeur cherchera à décrocher le titre constructeurs.

Lors de la conférence de jeudi, Martín était assis aux côtés de Pedro Acosta et de Fabio Quartararo, le pilote qu'il remplacera chez Yamaha. Les deux hommes ont été aperçus en pleine discussion avant de s'exprimer. Lors de son entretien en espagnol qui a suivi, Martín a été interrogé sur un éventuel échange concernant ce qui l'attendait au sein de la marque japonaise.

"Non, non, pas du tout", a répondu Martín. "Je verrai ça mardi. Pour le moment, nous sommes concentrés sur ce week-end, que nous devons terminer de la meilleure façon possible."

"Le but est de profiter de ce dernier week-end de l'année. Je pense qu'à l'heure actuelle, le résultat est ce qui compte le moins. Je suis aussi compétitif que n'importe qui et je donnerai tout pour essayer de gagner. Évidemment, mieux vaut terminer deuxième que troisième du championnat, mais cela ne changera rien pour moi. L'objectif principal est surtout d'offrir le titre constructeurs à Aprilia."

Jorge Martín dans le paddock de Valence.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia possède neuf points d'avance sur Ducati au championnat constructeurs. Seul le meilleur résultat de chaque constructeur est pris en compte dans le total des points, même si les pilotes des équipes satellites peuvent également contribuer au classement.

Le titre se jouera donc jusqu'au bout. Même si une Aprilia remporte les 12 points du Sprint samedi, sans qu'aucune Ducati ne score, portant ainsi l'avance à 21 points, le titre pourrait encore mathématiquement échapper à la marque italienne dimanche.

"Nous allons tout donner", a poursuivi Martín. "Je veux dire au revoir à Aprilia de la meilleure façon possible, car je pense le mériter après tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Cela pourrait être un très beau moment."

Il ne faut pas oublier que Martín roule avec une fracture du radius de la main droite depuis sa chute lors du Sprint du Grand Prix d'Australie.

"Je pense arriver dans de meilleures conditions qu'à Portimão. J'ai ressenti les effets de l'effort pendant quelques jours après le week-end dernier et, de manière générale, je ne me suis pas senti bien jusqu'à hier. L'effort là-bas a été difficile. Mais je me sens bien et je pense que ce circuit est moins exigeant physiquement. Je devrais donc mieux le supporter."

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Après une première année marquée par les blessures et un différend contractuel, puis une deuxième saison réussie en 2026, le passage de Martín chez Aprilia aura été compliqué.

"Cela a été des montagnes russes dans l'ensemble, pas seulement en piste. Notre relation a été compliquée, mais nous avons réussi à inverser la tendance. Au cours de l'année, j'ai souvent dit que nous n'avions pas besoin d'être amis, mais simplement de travailler ensemble pour gagner. Finalement, notre relation est devenue bonne et j'en suis heureux."

"Ils m'ont donné tous les outils dont j'avais besoin et ils sont reconnaissants, car ils savent que j'ai tout donné en piste. C'est finalement tout ce qu'ils peuvent me demander."

"Je quitte Aprilia en étant une bien meilleure personne que lorsque je suis arrivé. Je suis plus fort et j'ai davantage confiance en moi. Je sais que je suis capable de bien plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Je pense que nous sommes dans un moment positif et je veux que cette aventure se termine de la meilleure façon possible."

"Je ne suis pas quelqu'un qui se regarde dans la glace ou qui se parle à lui-même, mais je suis très fier. Je suis quelqu'un de très fort, de très résistant. Il y a un an, je ne croyais pas en moi, j'avais énormément de doutes. Avoir réussi à transformer tout cela en énergie pour me battre à nouveau pour le titre m'a montré que je pouvais le faire mille fois encore."

"Je serai plus fort à partir de maintenant, j'aurai davantage confiance en moi, car je pense être une meilleure personne et un meilleur pilote qu'il y a un an."

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