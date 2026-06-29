"Je n'avais rien pour me défendre" : Martín dominé mais revigoré

Jorge Martín aurait pu apparaître déçu après le Grand Prix des Pays-Bas, dont il a mené plus de la moitié des tours avant d'être doublé par deux pilotes disposant de la même moto que lui.

Le Madrilène a néanmoins quitté Assen avec le sourire, entre la satisfaction d'un podium alors que ses sensations n'étaient pas parfaites, et un retour à la première place du championnat, ce qu'il n'avait plus connu à la fin d'un week-end depuis son titre en 2024.

Les premiers mots de Martín ont été pour Marco Bezzecchi, qui a perdu la tête du championnat avec une grosse chute, et pour les deux pilotes qui l'ont battu dimanche, Ai Ogura et Raúl Fernández.

"Ma première pensée est pour Marco", a commenté Jorge Martín en conférence de presse, alors que son coéquipier était en train d'être examiné. "J'espère qu'il va bien à l'hôpital et qu'il va bien récupérer. Je sais ce que c'est de traverser ça et j'espère qu'il va bien. Je tiens à féliciter Ai et Raúl parce qu'ils ont fait un travail incroyable ce week-end."

Concernant sa propre course, Martín a entrevu la victoire avant de se résigner. Parti en pole après un chrono annulé pour Fernández en Q2, il a été doublé par Ogura à l'extinction des feux, mais a repris l'avantage dans le premier tour.

Il a longtemps mené mais a été doublé coup sur coup par les pilotes Trackhouse, à la fin du 17e tour par Fernández et dès l'entame du 18e par Ogura. Le pilote Aprilia a dû se résoudre à la troisième place, mais il s'est montré satisfait.

"Je suis vraiment content de ma prestation aujourd'hui. On a fait de gros progrès depuis [samedi], j'ai mené beaucoup de tours. Je savais que les pilotes Trackhouse revenaient parce que j'attaquais mais l'écart était toujours de 0"2 ou 0"3 donc je savais que Raúl allait essayer, et j'ai vu Ai revenir. J'ai fait ma course, j'ai essayé de rouler à mon rythme et je n'avais rien pour me défendre."

Jorge Martín a mené une grande partie de la course à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quand il menait, Martín a un temps voulu creuser l'écart sur Fernández, ce qui s'est immédiatement soldé par un échec. "Au moment où je me suis dit 'OK, on attaque !', il m'a doublé !", s'est amusé Martín, interrogé par le site officiel du MotoGP.

"Je me suis dit 'C'est impossible ! Je suis complètement à la limite et il est plus rapide'. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de rester avec Raúl mais Ai m'a immédiatement doublé. Après, j'ai essayé d'être constant, d'au moins les suivre un peu."

Jorge Martín se satisfait de ce résultat alors qu'il a du mal à retrouver les sensations qu'il avait au Grand Prix de France, où il a signé un doublé. Physiquement, il paie encore les conséquences de ses nombreuses chutes à Barcelone et de l'accident du départ au Balaton Park.

"Je ne suis pas à 100% physiquement", a-t-il reconnu. "J'ai eu beaucoup de mal ce week-end. Je pense que je ne suis pas à 100% sur la moto."

Des choses à améliorer

Le champion du monde 2024 a néanmoins gagné en maîtrise de sa machine au cours du week-end à Assen. Il a pu signer la pole et remédier au manque de sensations rencontré pendant le sprint.

"Je suis content parce que mes sensations se sont beaucoup améliorées [depuis samedi]. C'était le plus important pour moi ce week-end, essayer de gagner en confiance sur l'avant, sur l'arrière."

"Je souffre de la chaleur par rapport aux autres Aprilia mais j'ai fait au mieux aujourd'hui. J'ai pris un très bon départ. C'était déjà incroyable d'être sur le podium pour moi."

Jorge Martín se satisfait de son week-end au GP des Pays-Bas. Photo de: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

"Quand on est en tête, tout va mieux : l'avant a plus de grip, il ne surchauffe pas…", a expliqué Martín. "J'essayais de contrôler la température à l'arrière mais dès qu'ils m'ont doublé, j'ai eu plus de problèmes."

"J'ai essayé de rester derrière eux, de les suivre, mais à un stade, je pensais que j'allais reprendre la deuxième place à Raúl, mais il n'a pas fait d'erreur. Ils étaient super bons dans les virages rapides. C'est ce que je dois comprendre et améliorer maintenant."

Martín sent que les autres pilotes Aprilia ont encore un avantage sur lui dans ces courbes rapides : "J'ai vu que Raúl souffrait, mais j'avais beaucoup de mal dans les virages rapides. Je roulais plutôt bien, j'étais doux, mais les virages rapides me posent aussi problème actuellement. "

"Il y a toujours une marge de progrès, toujours des choses sur lesquelles se concentrer. On va essayer de faire de bonnes analyses demain, et on verra comment on pourra progresser dans les prochaines courses."