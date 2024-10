Des signes de nervosité mais une vitesse qui rassure chez Jorge Martín

En termes de vitesse pure, aucun doute : Jorge Martín est dans le coup. Deuxième des deux séances du jour, le pilote espagnol n'a pas manqué le coche, bien positionné tout au long de ces premiers essais au GP de Thaïlande. Mais ce qui attire l'œil de ses adversaires, en premier lieu desquels Pecco Bagnaia, c'est sans doute la manière dont il a construit sa journée.

L'Espagnol s'est en effet illustré par un programme consciencieux, qui l'a vu réaliser de longues séries de tours lors de chacune des deux séances. Aidé par la chaleur déjà très forte en matinée, il a ainsi pu évaluer sur la durée une monte soft-hard en EL1. Pour les Essais, il a repris des pneus hard-medium brièvement étrennés le matin et s'est à nouveau affirmé parmi les plus rapides, avant de changer son pneu arrière pour en revenir à celui qui avait déjà beaucoup roulé le matin. Au bout de 24 tours sur cette gomme (et 19 avec la gomme avant), il tournait encore en 1'30"9.

"Ça a été une bonne journée. Je pense qu'on a fait du très bon travail. On a beaucoup travaillé sur les pneus usés, ce qui était important", souligne-t-il à l'heure du bilan pour le site officiel du MotoGP. "Je me sens bien. Au début de la séance, j'étais impressionné parce qu'avec les pneus de ce matin, des pneus pré-chauffés, j'étais déjà troisième ! C'était bien, j'ai senti que j'étais fort. Ensuite je suis passé à la gomme hard et ça a été un peu plus difficile, d'autant que le pneu était très usé, avec 22 ou 25 tours, et j'ai eu un peu de mal à reproduire le même rythme. Mais je me sens bien."

"Je pense avoir été le seul à rouler avec des pneus vraiment usés, j'ai essayé à la fois le medium et le hard, alors dans l'ensemble, le travail a été très bon et il faut maintenant qu'on travaille un peu sur les détails."

Jorge Martín a longuement testé les différents pneus pendant les premiers essais. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il a beau se sentir compétitif, Martín aussi observe la concurrence, et il fait un constat : l'affaire s'annonce plus compliquée que l'an dernier, lorsqu'il avait raflé la pole, le sprint et la course principale. Il s'était alors, selon Bagnaia, montré "le plus malin et non le plus rapide". Cette fois, une chose est certaine : il y a quelques gros clients parmi les plus véloces et, pour l'emporter, il faudra bel et bien compter sur l'approche la plus intelligente.

"Je vois que Pecco et Marc [Márquez] sont assez forts eux aussi. L'année dernière, j'avais peut-être quelque chose en plus et, cette année, on est très proches, alors ce sera un beau défi de les battre demain", admet Martín. "Je me sens rapide. Pecco et Marc sont clairement assez forts aussi donc je crois que ce sera un week-end compliqué mais je suis dans la lutte, alors je suis prêt."

Dès que j'ai pris la piste et que j'ai vu que j'étais rapide, tous les fantômes se sont évanouis.

En début de journée, la tension se lisait sur les visages dans le stand Pramac alors que l'Espagnol se plaignait de blocages à l'avant et de secousses à l'arrière. "La moto secouait pas mal. Il y avait des mouvements à l'arrière, donc j'avais du mal, c'était très physique. Il faut que je calme un peu ça pour demain, mais dans l'ensemble c'est très bien, on a fait du très bon travail."

Le leader du championnat, qui se sait arrivé dans la période où tout va se jouer, a montré des signes d'agacement au début des essais. N'est-il pas satisfait ? "Je suis content, content d'être ici et d'être compétitif. Toute la semaine, j'ai été un peu nerveux. Je crois que mon cerveau essaye tout le temps d'anticiper ce qui va se passer, alors je suis un peu nerveux par rapport à ça. Mais dès que j'ai pris la piste et que j'ai vu que tout était normal, que j'étais rapide, tous les fantômes se sont évanouis."

"Je crois qu'à partir de maintenant, tous les week-ends sont décisifs. Je veux me concentrer sur moi-même", ajoute-t-il, assurant qu'il n'ira pas chercher la victoire à tout prix. "Si j'ai la possibilité de prendre des points, je le ferai et sinon, si Pecco est fort, j'essaierai d'en perdre le moins possible. Je ne veux pas être obsédé par les points parce que ça ne sert à rien. Je veux être rapide, compétitif. Aujourd'hui, c'était super alors on se concentre sur demain."