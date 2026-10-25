MotoGP GP d'Australie
Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie
Le prétendant au titre mondial 2026 est forfait pour la course de dimanche en Australie en raison d'une blessure.
Oriol Puigdemont
Publié: 25 oct. 2026, 03:08
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martín espère retrouver la compétition en MotoGP dès le Grand Prix de Malaisie, le week-end prochain, après une chute qui l'a contraint à déclarer forfait pour la course de dimanche en Australie.
Le pilote Aprilia a chuté au huitième tour du sprint de Phillip Island, alors qu'il se livrait à une lutte acharnée pour la tête de la course face à son rival pour le titre, Marc Márquez.
Martín a glissé dans les graviers après sa chute et s'est fracturé le radius du bras droit, ce qui l'a contraint à renoncer immédiatement à la course de dimanche.
La victoire de Márquez lui a permis de reprendre la tête du championnat. Le champion du monde en titre compte désormais dix points d'avance sur le champion du monde 2024.
Martín devra livrer une bataille difficile pour tenter de suivre le rythme du pilote Ducati, mais il entend tout faire pour y parvenir.
Après avoir quitté le circuit samedi, l'Espagnol s'est immédiatement rendu à Melbourne pour passer des examens d'imagerie complémentaires. Ceux-ci ont confirmé que la fracture de son bras n'était pas déplacée.
Jorge Martín et Marc Márquez lors du sprint.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il peut donc, pour le moment, éviter une opération, ce qui lui laisse la possibilité de se rendre en Malaisie la semaine prochaine. Les médecins évalueront alors son aptitude à prendre le départ.
Dans un premier temps, des inquiétudes avaient été exprimées quant à une éventuelle fracture de l'ulna du même bras, en plus de celle du radius, après les glissades successives du pilote dans les graviers.
Un scanner réalisé plus tard dans l'après-midi a toutefois écarté cette hypothèse.
Un communiqué précise : "Jorge Martín a passé un scanner afin d'évaluer son état après sa blessure survenue hier. La seule blessure confirmée est une fracture sans déplacement de l'extrémité distale du radius. Par conséquent, le pilote ne rentrera pas en Espagne et suivra les traitements nécessaires au cours des prochains jours."
Au cours des prochains jours, Martín devrait se concentrer sur des séances de physiothérapie. Le traitement comprendra notamment de la magnétothérapie afin d'accélérer la consolidation de l'os fracturé.
Que les médecins du championnat l'autorisent ou non à courir à Sepang, Martín devrait très probablement être diminué physiquement. Sa blessure au bras risque de le pénaliser fortement sur l'un des circuits les plus exigeants physiquement du calendrier.
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