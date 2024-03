Jorge Martín a travaillé sur son mental, sa faiblesse en 2023

Même s'il a fait forte impression lors de la deuxième moitié du championnat 2023, Jorge Martín a vu qu'il avait encore une marge de progrès conséquente sur le plan personnel. En difficulté dans les courses disputées sous une forte chaleur l'an passé, en particulier au GP d'Inde qu'il a fini déshydraté, l'Espagnol a peaufiné sa condition physique, et il s'est également concentré sur le mental.

La dernière partie de la saison 2023 a été difficile sur cet aspect pour lui, entre le stress généré par la course au titre et une volonté d'assommer la concurrence qui a pu lui coûter cher, ce qui s'est vu avec sa chute alors qu'il menait largement en Indonésie, le choix du pneu tendre finalement très coûteux en Australie ou encore son accrochage avec Marc Márquez à Valence, où se jouait le titre mondial.

"J'ai pas mal travaillé", promet Martín à l'aube de la saison 2024. "Je pense que j'avais pas mal de marge pour progresser mentalement. J'ai aussi amélioré ma condition physique, elle est déjà meilleure. On peut toujours faire mieux. C'est important de travailler sur le mental, je ne le faisais pas avant. Je travaille dessus et je sens que je suis un peu mieux préparé qu'avant. On va essayer de le démontrer en piste."

"J'ai un peu souffert mentalement en fin de saison, j'avais beaucoup de pression et j'étais vraiment obsédé par cette victoire [au championnat]. Ça n'a pas fonctionné donc je dois aussi travailler sur ça", reconnaît-il

Lire aussi : MotoGP Martín pense avoir perdu le titre en voulant "humilier" la concurrence

Martín cherche également des progrès dans son travail technique lors des week-ends. Habitué à être rapide d'entrée le vendredi, il est devenu le roi des courses sprint, avec sept succès lors des huit dernières disputées en 2023. De son côté, Pecco Bagnaia a souvent besoin de monter en puissance et après des entames de week-ends parfois difficiles, il a plusieurs fois eu l'avantage lors de l'épreuve longue du dimanche, une force face à Martín. Ce dernier compte sur un meilleurs travail sur les réglages pour faire mieux cette année.

"Beaucoup de choses peuvent être améliorées, à tous les niveaux. En termes de vitesse et de pilotage, je pense qu'on était déjà bien préparés, surtout en fin de saison, donc il faut améliorer le début de l'année, parce que l'an passé on a souffert et on avait beaucoup à rattraper. Il faut aussi probablement travailler sur le dimanche, au niveau des réglages. Je ne parle pas trop du travail en pneus usés, ce que l'on fait déjà, mais plus de la préparation pour le dimanche, pas tant pour être performant."

Avec Germán Garcia Casanova