Troisième, "le maximum" pour Martín en Indonésie, avant de bonnes courses à venir

Jorge Martín a repris ce dimanche la tête du championnat MotoGP. Après ses problèmes lors de la course sprint de samedi, où une erreur de son équipe dans le calcul de la pression des pneus et une faute de son côté alors qu'il tentait de remonter l'ont relégué à la quatrième place et lui ont fait perdre la tête du classement général au profit de Marc Márquez, le pilote espagnol avait besoin de se rattraper. Et il y est parvenu.

Pourtant, son départ n'a pas eu l'air des plus prometteurs. Cherchant à éviter les incidents tels que ceux survenus 24 heures plus tôt, Martín s'est retrouvé en sixième position, tandis que Raúl Fernández et Marco Bezzecchi s'échappaient en tête de la course. Le pilote originaire de San Sebastián de los Reyes a ensuite dépassé Fabio Di Giannantonio, puis il a profité d'une chute de Fermín Aldeguer pour se hisser à la quatrième place.

Plus tard, son chemin a croisé celui de Marc Márquez, son rival pour le titre. De toute évidence, Martín et sa RS-GP avaient un meilleur rythme à Mandalika, et cela s'est vu dans le dépassement que le champion du monde 2024 a infligé au tenant du titre, au troisième tour, en se lançant de très loin pour lui griller la politesse en entrée de virage.

Le pilote au numéro 89 s'est ainsi hissé à la troisième place, qu'il a conservée jusqu'à la fin de la course. Incapable de suivre le rythme de son coéquipier, futur vainqueur, ni de Raúl Fernández, deuxième, il s'est retrouvé isolé.

Cette troisième position sous le drapeau à damier, combinée à la sixième finalement décrochée par Márquez, a permis à Martín de reprendre la tête du championnat du monde, où il devance de deux points le champion en titre. La suite se jouera à Phillip Island, l'un des circuits préférés de Márquez.

"J'ai donné le maximum aujourd'hui", a commenté Jorge Martín à sa descente de sa moto. "Marco et Raúl étaient tous deux un peu plus rapides que moi ce week-end. J'ai essayé de rester au même niveau mais, chaque fois que j'y suis parvenu, ils ont pris une longueur d'avance."

"Au début de la course, j'ai essayé de garder mon calme et de remonter dans le classement. Dans les derniers tours, j'ai eu du mal avec les pneus et physiquement, mais j'ai réussi à monter sur le podium. C'est mon troisième d'affilée, donc je suis très content. On reste dans la course, on est en tête… Ce championnat sera difficile, mais je vais tout donner."

Plus tard, sur DAZN, le pilote Aprilia est revenu sur sa journée de dimanche : "J'avais un très bon rythme, mais j'étais un peu à l'écart du peloton. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je me sentais bien."

"C'est vrai que je suis très, très mal parti, et j'ai ensuite dû regagner rapidement des places. Mais une fois que je me suis retrouvé troisième, ce qui était un peu mon objectif, j'ai continué à attaquer pour rattraper les pilotes de devant, mais j'ai vu qu'ils avaient un petit plus, comme tout le week-end."

"Et ensuite, j'ai essayé d'augmenter l'écart avec ceux qui étaient derrière. J'essayais de ne pas commettre d'erreurs. Ça a été une journée difficile pour gérer les pneus, je n'étais pas très à l'aise, mais ça reste tout de même un beau podium."

Interrogé sur ce qui le mettait mal à l'aise, Martín a répondu en riant : "La pression avant, peut-être. Aujourd'hui, je n'étais certainement pas en sous-pression, car dès le premier tour, j'ai risqué de chuter."

"Hier, les sensations étaient incroyables, mais il est clair que quand on est à la traîne, on est à la traîne. Aujourd'hui, mon équipe a sûrement joué la sécurité, et j'ai plus souffert. Je pense que c'est ce qui m'a manqué pour me rapprocher un peu plus de Marco et de Raúl."

Un bon podium pour Jorge Martín Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En ce qui concerne les prochaines courses et son évolution positive du vendredi au dimanche, Jorge Martín se sent en confiance : "Ces derniers temps, je suis constant sur tous les circuits, très rapide. Je vois les prochaines courses d'un bon œil. Nous avons surmonté les difficultés pour Aprilia ; désormais, nous pourrons être compétitifs à chaque fois."

"C'est vrai que je ressens beaucoup le fait de ne pas avoir couru l'année dernière ; j'ai du mal à trouver mes repères en matière de réglages et d'électronique. Il y a des circuits comme celui du Japon, où dès le vendredi je me sens déjà un peu mieux, mais il y en a d'autres où je souffre."

"Celui-ci en faisait partie. Il y a deux virages dans lesquels Marco et Raúl étaient toujours plus rapides que moi. J'arrivais à leur vitesse, et ils prenaient encore une petite avance. Ça a été comme ça tout le week-end. Je n'ai pas pu les rattraper, mais je suis content car l'équipe apprend à mieux me connaître, et cela m'aide à m'adapter plus rapidement."

Jorge Martín repart donc d'Indonésie avec le sentiment d'avoir atteint son objectif : "Je pars en tête, avec le même écart, et une course en moins. Comme je l'ai toujours dit, la tête du classement va et vient, l'important est d'être dans la course. Il y a des jours où l'on gagne des points, d'autres où l'on en perd, mais l'essentiel est de ne pas commettre d'erreurs et de tirer le maximum."

"Aujourd'hui, une troisième place était sans doute le maximum, je n'en avais pas plus. Hier, oui, j'aurais pu gagner. Mais c'est ça, la course : un jour on gagne, un autre on apprend. Maintenant, j'ai hâte de me reposer un peu. Mon bras va bien, cette course était physique, mais ça s'est très bien passé", a-t-il conclu.