"Une journée très fatigante mentalement" pour Márquez

En quête de solutions pour rendre sa moto moins brusque, plus maniable et capable de produire une meilleure motricité, Honda a introduit un nouveau carénage doté d'appendices aérodynamiques proéminents à l'avant, comparables à ceux de la KTM ou de la Ducati. Après avoir confié cette nouveauté à Takaaki Nakagami à Silverstone, le constructeur a confirmé vouloir suivre cette voie en équipant aujourd'hui, au Red Bull Ring, une des deux motos des pilotes officiels de cette pièce.

Marc Márquez et Joan Mir étaient donc appelés à donner leur ressenti sur cette nouveauté, après l'avoir découverte lors des premiers essais du GP d'Autriche. C'est le #93 qui s'est le plus investi dans ce travail, au point d'avoir trouvé cette journée éprouvante.

"Ça a été une journée très fatigante mentalement, parce que la moto doit être pilotée d'une manière complètement différente avec le nouvel aéro", a expliqué Márquez. "J'ai été habitué à la Honda depuis de nombreuses années, et particulièrement l'année dernière et durant la première partie de cette année, mais maintenant c'est complètement différent."

"Je me suis beaucoup concentré pour essayer de tirer les bénéfices de ce nouvel aéro et adapter mon style de pilotage. Petit à petit, j'ai réussi à le faire et ça a été de mieux en mieux à chaque run", s'est félicité le pilote espagnol.

"J'ai été le seul pilote Honda à passer d'un aéro à l'autre et j'ai d'ailleurs fait quelques erreurs ce matin, parce que ça change beaucoup les points de freinages et la manière d'aborder les virages. Cet après-midi, quand j'ai repris ce nouvel aéro, Santi [Hernández] et mon team avaient bien progressé et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux."

Pour autant, Márquez n'est pas prêt à multiplier les compliments à l'égard de ce nouveau package aérodynamique, tant les problèmes restent profonds à ses yeux. "C'est un style de pilotage différent, une manière différente d'aborder les virages, une manière différente de piloter, mais les problèmes principaux restent les mêmes. On doit donc continuer à travailler", a-t-il affirmé. "L'accélération reste un de nos points faibles, pas en termes de wheelie avec ce nouvel aéro mais en termes de patinage."

Marc Márquez a multiplié les tests en passant d'une moto à l'autre.

Le pilote Repsol Honda s'en tient à sa nouvelle approche, celle de privilégier le travail de fond aux résultats. Et aujourd'hui encore, il n'a livré de réelle attaque qu'à des moments bien précis, préférant dédier le reste de sa journée à cette évaluation sur laquelle Honda compte beaucoup pour la seconde moitié du championnat. Aussi, bien qu'il ait choisi de conserver ce package pour la suite du week-end, il sait d'ores et déjà qu'il reprendra les essais comparatifs lors du prochain Grand Prix. Son coéquipier n'a pas adopté la même stratégie, mais il ne s'en soucie guère.

"Chaque box décide de son plan et de la manière de faire. Dans le nôtre, on savait grâce aux chiffres que le nouvel aéro s'annonçait meilleur sur ce circuit, du fait de son caractère stop-and-go. Mais j'ai quand même préféré sacrifier un peu le résultat et essayé d'apporter de bonnes informations aux ingénieurs. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des comparaisons."

"Demain, j'aurai le nouvel aéro sur les deux motos parce qu'il offre plus de performance ici. Ensuite, en Catalogne, je reprendrai les essais comparatifs pour essayer de comprendre [son potentiel] dans les virages rapides. Ça n'est pas la meilleure façon d'obtenir de bons résultats mais je crois que c'est la bonne approche."

C'est un style de pilotage différent, une manière différente d'aborder les virages, une manière différente de piloter, mais les problèmes principaux restent les mêmes. Marc Márquez

"L'approche que j'ai suivie aujourd'hui était de ne pas prendre de risques et d'attaquer seulement dans mes deux derniers runs de la deuxième séance. Et demain ce sera pareil, [je vais] juste pousser en qualifs. Dans ces tours-là, on peut tomber, oui, mais le reste de la journée il s'agira juste de donner des informations et d'essayer les choses."

Résigné à mettre de côté son caractère de compétiteur, Márquez a même semblé mal à l'aise lorsqu'il est repassé à l'attaque à la fin des essais du jours, ceux comptant pour la qualification directe en Q2. "Pour le premier [time attack], franchement, je me suis senti trop à la limite sur la moto", a-t-il admis, alors qu'il avait conservé le nouveau carénage pour cette phase sensible de la journée.

"J'étais arrivé à Silverstone en manque de confiance après Assen et la pause estivale, et j'étais très en difficulté en ce qui concerne ma condition physique. J'étais blessé et pas encore remis à 100%. Ici, je me sens bien physiquement, c'est déjà une grande aide, et j'ai donc commencé à piloter de façon plus agressive. Mais piloter comme je l'ai fait à la fin de la deuxième séance, ça n'est pas la bonne façon de faire pendant tout le week-end, sinon on tombe deux ou trois fois. On peut accepter de prendre des risques sur un tour mais par pour la distance de la course."

Gêné par Pol Espargaró dans la phase de time attack, Marc Márquez a terminé la journée en 13e position, à deux dixièmes du top 10. Il devra donc en passer par la Q1 samedi matin, après d'ultimes essais libres, pour tenter de décrocher un des deux tickets de repêchage pour la Q2. Puis viendra la course sprint, dont le départ sera donné à 15h.