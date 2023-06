Il n'y aura pas plus de KTM en 2024 : casse-tête pour placer Acosta

Comme Motorsport.com l'a rapporté avant le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, Pedro Acosta a décidé d'exercer l'option de son contrat avec KTM afin de rejoindre la catégorie MotoGP dès la saison prochaine, décision que l'Espagnol a confirmée au cours du week-end à Assen.

Bien que KTM lui ait offert la possibilité de rester en Moto2 pour une saison supplémentaire, le pilote de 19 ans a rejeté cette option. Voici donc le constructeur autrichien obligé de lui faire une place dans son line-up, sans quoi l'Espagnol sera en droit de partir voir ailleurs.

KTM, ce sont quatre motos dans la catégorie MotoGP : les deux RC16 officielles portant les couleurs de Red Bull et les deux machines brandées GasGas, mais qui sont bel et bien des RC16, confiées au team Tech3.

Jack Miller et Brad Binder, les deux pilotes de l'équipe officielles, sont sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2024. Il en va de même pour Pol Espargaró, leader du projet GasGas, bien que blessé depuis son terrible accident de Portimão, fin mars.

La seule place pouvant potentiellement être pourvue dans l'ensemble du groupe, c'est celle qu'occupe Augusto Fernández. Champion en titre du Moto2, le rookie espagnol se débrouille bien et s'est fait remarquer avec une quatrième place au GP de France. Il n'a abandonné que deux fois, lors de courses sprint, et a encore empoché cinq points grâce à un top 10 dimanche à Assen.

Augusto Fernández dindon de la farce ?

Malgré les compliments qu'il reçoit et sa volonté de conserver sa place, Fernández a admis qu'il ne se trouvait pas dans une situation très confortable à l'heure de partir en vacances, étant donné le silence de KTM sur son avenir.

"J'aimerais rester", a-t-il déclaré dimanche à l'issue du huitième Grand Prix de la saison. "KTM essaie de faire en sorte que l'on ait tous une place, étant donné que, des deux côtés, nous sommes satisfaits. Moi, j'aimerais continuer exactement comme ça pour une autre année, et je ne regarde pas d'autres options."

La Dorna ferme la porte à l'inscription de KTM supplémentaires

Face à cette situation en apparence inextricable, KTM a requis auprès du promoteur du championnat la possibilité d'aligner une cinquième moto pour la saison prochaine, dans l'idée de ne laisser personne sur le carreau. Celle-ci serait gérée par la structure d'Aki Ajo, équipe partenaire de KTM dans les petites catégories et qui aligne déjà Acosta en Moto2 après avoir vu passer Fernández l'an dernier.

Ce scénario apparaîtrait encore plus puissant si Marc Márquez entrait dans l'équation, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'Espagnol choisirait de rompre son contrat avec Honda à la fin de la saison pour rejoindre le groupe autrichien.

Cependant, la Dorna a décidé de ne pas accéder à cette demande, étant donné que les deux places laissées vacantes par Suzuki lors de son départ brutal du MotoGP fin 2022 sont destinées à l'entrée éventuelle d'un nouveau constructeur. Carlos Ezpeleta, directeur sportif de la société espagnole, l'a confirmé mercredi soir dans l'émission Tot Costa de Catalunya Ràdio.

"Il n'est pas prévu qu'il y ait plus de 22 motos l'année prochaine. D'ailleurs, le nombre idéal pour nous serait de 20", a déclaré le responsable espagnol. "D'après ce que j'ai compris, nous aurons le plaisir d'avoir Pedro en MotoGP, mais il y a des discussions entre Pedro, son équipe et son constructeur."

Une mauvaise nouvelle aussi pour Marc Márquez ?

Revoici donc KTM face à un vrai casse-tête pour gérer ses deux jeunes pilotes espagnols et leur trouver une place...

Aucune option de sortie pour Márquez ?

Cette porte fermée de la part de la Dorna semble aussi signifier la fin de toute option pour une possible sortie de Marc Márquez de son actuel contrat avec Honda. Maintenant que son épaule est guérie et qu'il parvient à se montrer performant, ce qu'il a prouvé en ce début de saison malgré une présence à nouveau très hachée, le champion espagnol ne rêve que d'une chose, c'est de vivre pleinement les courses, avec une machine compétitive, pour enfin reprendre sa spirale victorieuse.

Mais face à la crise profonde que traverse Honda, et alors qu'Alberto Puig a ouvertement fait savoir qu'il ne serait pas retenu contre son gré, le #93 voit s'évanouir ce qui aurait été la meilleure alternative pour lui.

Interrogé par Catalunya Ràdio pour savoir si Márquez serait encore chez Honda la saison prochaine, comme le prévoit son contrat, Carlos Ezpeleta a répondu : "Ce sont vos mots. Je crois que Marc a encore une année de contrat. De toute façon, si je le savais, je ne pourrais pas le dire, mais à l'heure actuelle, je comprends que ce que vous dites est correct."

S'il semble penser que l'octuple Champion du monde restera bel et bien chez Honda en 2024, Carlos Ezpeleta concède que la situation est rude pour lui. "Voir n'importe quel pilote dans cette situation est préoccupant, et encore plus en sachant que c'est Marc", a-t-il ajouté. "De l'extérieur, il est clair que Marc n'a pas baissé de niveau. Il a commencé l'année avec de la malchance à cause de l'accident au Portugal, mais avec toute l'envie et une compétitivité absolue dans ses performances personnelles. Je crois que Marc est toujours à son niveau habituel."

Carlos Ezpeleta a par ailleurs confirmé que la Dorna envisageait de proposer aux autres constructeurs une retouche du règlement sur les concessions afin de venir en aide à Honda et Yamaha, qui ne rentrent pas dans les limites des règles actuelles pour bénéficier de ces avantages.

Avec Germán Garcia Casanova

