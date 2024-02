KTM assure que les chronos ne reflètent pas son vrai niveau

KTM n'a pas réalisé des performances aussi spectaculaires que Ducati au cours des trois journées du test de Sepang, mais la marque autrichienne est résolument plus optimiste qu'au même stade il y a un an. En 2023, elle avait connu des essais difficiles avant de finalement corriger le tir pour devenir la première rivale des motos italiennes dès Portimão, qui ouvrait la saison.

Cette semaine, KTM a pu mener ses essais et mesurer ses progrès. Pour Jack Miller, le test a débuté sur un "un gros soulagement" en voyant que son poignet ne lui posait aucun problème, alors qu'il s'inquiétait de sa mobilité en reprenant le guidon, un peu plus d'un mois après s'être cassé le scaphoïde de la main droite. Et même s'il a dû se contenter de la 14e place à 1"169 de Pecco Bagnaia jeudi, l'Australien pense que KTM a les moyens de combler son déficit.

"Je suis vraiment content des progrès effectués au cours de l'hiver, le tour le plus rapide que j'ai fait, 1'57"8, mais je suis quand même à une seconde des autres", a commenté Miller. "On doit en faire un peu plus mais je sens que l'on va trouver le reste. Je suis beaucoup plus confiant que l'an dernier avant les courses. Je pense que l'on a réussi à corriger certaines choses qui devaient l'être pour comprendre le package. [...] Il va falloir comprendre comment trouver une seconde."

"Je suis content de la direction qu'on prend avec la moto, à tous les niveaux : moteur, électronique, aéro", se réjouissait-il dès le début du test. "Les gars ont vraiment été occupés cet hiver et ils ont fait un boulot fantastique, ils nous ont apporté beaucoup de choses à essayer."

Brad Binder

Brad Binder a décrit un test "assez bon" avec également avec une "tonne" de pièces à évaluer, notamment différentes solutions aérodynamiques. Comme son coéquipier, les chronos ne l'inquiètent pas. "[Jeudi] matin, on a aussi essayé beaucoup de choses", a souligné le Sud-Africain. "Au cours de la journée, on a commencé à écumer ce qui fonctionnait ou pas, ce que l'on aimait ou pas. Dans l'après-midi, on a commencé à trouver une direction pour l'avenir. Pour le moment tout va bien. Je pense que les choses sont bien meilleures que ce que l'on pourrait croire en voyant les chronos. Je pense qu'on aura du potentiel quand on aura tout assemblé."

"L'an dernier, je pense que j'étais 14e ou 15e au test, et je roulais en 1'58"9", a -t-il rappelé. "On a fait de bons progrès en un an. Je pense que l'on pourra être bons si on continue ce genre de progrès."

Un puzzle à assembler

KTM avait apporté de nombreuses nouveautés aérodynamiques pour ce test, à l'image d'un nouvel aileron placé sur le garde-boue, déjà vu lors du Shakedown la semaine dernière. Les titulaires ont pu découvrir les pièces les plus efficaces à leur tour, en cherchant à éviter des conclusions trop hâtives.

"Il y a aussi des tests comparatifs parce que parfois, la première impression est différente de l'effet réel de ce que l'on évalue", a confirmé Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe officielle, au site du championnat. "On a aussi quelque chose à tester que vous ne pouvez pas voir. On fait des tests, des vérifications... Après le Shakedown, on a 'filtré' certaines pièces et au cours de ces trois jours, on entre dans le détail et on essaie de régler la moto avec différents packages aéro, l'électronique, un moteur qui est également prometteur, disons."

KTM a testé des solutions aérodynamiques spectaculaires à Sepang

Le package est-il défini pour le début de la saison ? "Je ne sais pas précisément, sincèrement", a concédé Binder. "On a essayé beaucoup de choses différentes et il fallait les assembler. Certaines choses étaient bonnes, d'autres non, et on les a toutes testées à des moments différents. On aurait pu faire deux jours de plus d'essais, juste pour les essayer et réduire la sélection. Dans l'après-midi [de jeudi], on n'était pas loin [du package définitif]. C'est sûr que des choses vont changer mais globalement, je pense que l'on peut être satisfaits parce qu'on a une bien meilleure idée de ce qui fonctionne."

Jack Miller estime de son côté que la spécification pour le début de saison est "plus ou moins" arrêtée : "On a testé des tonnes de versions cette semaine. Je pense qu'à nous tous, on a eu une compréhension assez claire donc nous savons dans quelle direction nous allons. En termes d'électronique, ce que nous avons apporté a permis de gros progrès. Il y a encore de petites choses à corriger, ce qui est évident pour un nouveau système, mais ça fonctionne très bien."

KTM a enfin travaillé sur le moteur cette semaine, avec deux spécifications à tester, qui n'ont pas révolutionné le fonctionnement du V4 selon Miller : "Je sens que le moteur est assez similaire, c'est juste que l'on n'avait pas besoin de réinventer la roue concernant le moteur. Le moteur était assez bon, il avait besoin d'être peaufiné et c'est surtout ce qu'ils ont réussi à faire."

Avec Léna Buffa