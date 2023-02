KTM compte sur Espargaró pour accélérer le développement de la RC16

Charger le lecteur audio

La signature de Pol Espargaró chez Tech3, équipe satellite de KTM, permet au constructeur autrichien de retrouver celui qui fut le premier leader de son projet. Ensemble, ils avaient en effet mené conjointement le développement de la RC16, de l'arrivée de la marque en MotoGP en 2017 jusqu'en 2020, qui avait été la meilleure saison du pilote espagnol dans la catégorie. Son départ chez Honda l'année suivante avait laissé un gros vide, comblé depuis par la présence de Brad Binder, qui a repris ce statut de meneur.

La marque de Mattighofen s'est principalement appuyée sur le Sud-Africain pour mener à bien son prototype 2023, ses trois autres titulaires étant amenés à quitter le groupe, ainsi que sur ses pilotes d'essais. Après une saison 2022 en dents de scie, avec notamment deux rookies en difficulté chez Tech3, KTM a en effet fait le choix de revoir son line-up et de faire confiance à Pol Espargaró et Jack Miller en plus de Binder tout en accueillant le jeune Augusto Fernández. "Pol et Jack sont tous les deux importants compte tenu de leur expérience. Ils vont apporter une bonne expérience acquise avec différentes marques et c'est ce que nous recherchons", explique Francesco Guidotti, le team manager de l’équipe KTM d'usine.

Si Pol Espargaró ne retrouve pas sa place d'antan au sein de la structure officielle, son rôle est d'ores et déjà annoncé comme étant aussi important que celui des pilotes d'usine, Binder et Miller. Au guidon de la même machine qu'eux, il devrait même être amené à tester certains éléments durant les week-ends de course afin que le développement avance plus rapidement.

"Oui, ça fait partie du travail, surtout parce qu'il l'a demandé", confirme Guidotti. "Il s'est plaint d'avoir démarré l'an dernier avec une moto et d’avoir terminé avec la même, alors qu'il a été habitué à recevoir de nouvelles choses à chaque course. Ça ne sera pas comme il y a trois ans mais ça fait partie de son travail de tester plus que de choses que [son coéquipier] de chez GasGas. Nous devons laisser plus de temps à Augusto afin qu'il comprenne [la catégorie] avant qu'il puisse tester des éléments. Mais nous comptons vraiment sur l'expérience de Pol et sur son approche de la course pour accélérer le développement de la moto."

Pol Espargaró serrant la main d'Hervé Poncharal, patron de Tech3, en présence de Pit Beirer, patron de KTM Motorsports.

Après avoir complètement revu son approche des courses et s'être restructuré en interne, KTM mise sur ses deux nouvelles recrues les plus expérimentées pour aider Binder à pallier les difficultés identifiées l'an dernier. À commencer par l'exercice du tour lancée et donc les performances en qualifications, ce qui prive systématiquement les pilotes du constructeur de bonnes places sur la grille.

"Ce qui est aussi important c'est qu'ils sont tous les deux vraiment très rapides en qualifications, sur un tour", souligne Guidotti au sujet de Miller et Espargaró. "D'une façon ou d'une autre, c'est ce qui nous a manqué l'an dernier. Mais ce n'est pas seulement la faute des pilotes, peut-être que notre moto ne leur a pas apporté le soutien dont ils avaient besoin pour effectuer ce tour."

Nul doute qu'en faisant revenir en son sein un pilote qui connaît parfaitement sa moto, associé aux expérimentés Binder et Miller, KTM a mis toutes les chances de son côté pour parvenir à figurer parmi les protagonistes du championnat. D'autant plus que la motivation d'Espargaró est très élevée après deux années très éprouvantes mentalement chez Honda. "Pol était vraiment enthousiaste de revenir. Il a peut-être réalisé qu'il avait fait une erreur dans son choix passé", ajoute Guidotti.

