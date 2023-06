KTM demande à Acosta de rester en Moto2, le pilote se dit "ouvert à tout"

KTM a un épineux problème à gérer avec sa jeune pépite Pedro Acosta. Un "problème de luxe" pour le constructeur autrichien qui manque de guidons pour les pilotes qu'il souhaite aligner en MotoGP. Car si Acosta est l'une des figures les plus en vue, perçu dès son arrivée en Grand Prix comme un futur grand, les quatre pilotes actuels de KTM ne déméritent pas et n'ont aucune raison objective d'être remplacés.

Acosta est si prometteur qu'il dispose déjà d'un pré-accord lui permettant de rejoindre la catégorie reine en 2024. Mais faute de place, KTM lui demande de patienter. Le constructeur a désormais jusqu'au 30 juin pour formuler une proposition de place en MotoGP à l'Espagnol, sans quoi il pourra se tourner vers d'autres marques afin de chercher à obtenir son passage dans la catégorie la saison prochaine quoi qu'il arrive.

"La situation que nous semblons avoir c'est qu'il est, évidemment, en train de croître et qu'il est un pilote tout à fait exceptionnel. Ma requête, ou mon souhait, est qu'il fasse une saison de plus en Moto2", a déclaré le week-end dernier Pit Beirer auprès du site officiel MotoGP, lançant un appel on ne peut plus clair pour qu'Acosta patiente encore un an.

"Je sais qu'il est n'est pas très motivé à l'idée de faire cela, mais il est aussi très jeune. Si vous regardez ce que Dani Pedrosa a réalisé à 37 ans à Jerez, et que vous regardez l'âge de Pedro, il a encore beaucoup de temps, [il ne doit pas] se précipiter pour passer en MotoGP."

"Je pense qu'il devrait nous faire confiance, tous les experts que nous avons dans le groupe et la famille, afin de définir un très bon plan pour son avenir", a ajouté le patron de KTM Motorsport. "Aki Ajo est très impliqué, nous nous parlons quotidiennement, et je suis certain que nous trouverons une solution."

"Nous avons quatre pilotes fantastiques dans notre line-up, alors c'est en quelque sorte un problème de luxe pour nous. Ça n'est pas la situation la plus simple parce que nous avons quatre pilotes que nous adorons", a-t-il admis.

Rester en Moto2, pas l'option préférée d'Acosta

En attendant, Pedro Acosta poursuit sa quête du titre en Moto2. Après une chute au Mans, il a empoché les 25 points de la victoire au Mugello en survolant la course, pour recoller sur Tony Arbolino qui avait précédemment pu prendre de l'avance au classement général.

"C'est vrai que la date limite est à la fin du mois. Comme je l'ai toujours dit, ma préférence va à KTM. Je dois attendre leur décision. Je réfléchis à toutes les options possibles. Il est vrai que l'option de rester en Moto2 n'est pas celle que je préfère, mais je suis ouvert à tout", a fait savoir le jeune pilote.

"Les KTM ne sont peut-être pas les plus fortes en ce moment, car on a vu cinq Ducati dans les cinq premiers du sprint [au Mugello]", faisait-il remarquer avant le quadruplé des machines italiennes lors de la course longue, dimanche. "Il faut leur donner un ou deux ans de plus, mais ils seront alors difficiles à battre."

Pedro Acosta sera-t-il prêt à se donner lui-même un an de plus avant d'enfourcher la RC16 et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ? C'est à cette question qu'il doit trouver une réponse dans les prochains jours.