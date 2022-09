KTM dément les accusations de Remy Gardner

Charger le lecteur audio

Remy Gardner a annoncé au soir du Grand Prix d'Autriche qu'il ne continuerait pas avec KTM l'an prochain, alors qu'à ses yeux tout semblait en bonne voie pour poursuivre une année de plus. Revenu dans le détail sur cette décision à la veille du GP de Saint-Marin, il a expliqué avoir été jugé non professionnel par le constructeur, qui a préféré opter pour un arrêt de leur contrat.

Fortement critiqué depuis cette annonce, le constructeur a tenu à apporter sa version des faits par la voix de Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsport, au micro du site officiel. L'Allemand n'a pas souhaité "entrer dans ce jeu" mais a néanmoins nié tout manque de professionnalisme de la part de Gardner : "Remy a évidemment dit certaines choses mais j'adore ce garçon, il est fantastique, et on a connu d'excellents moments, d'excellents succès ensemble. Je ne peux rien dire car il y a trois responsables. Il y a Hervé [Poncharal], le team manager, le responsable de notre programme de course et moi, et aucun de nous ne lui a dit ça donc je ne sais pas vraiment qui l'a évoqué. Nous ne l'avons pas qualifié de non professionnel."

Le pilote australien a également pointé du doigt une annonce tardive de la part de KTM, qu'il estime problématique pour tenter de trouver un guidon dans une autre équipe, chose que Beirer a réfutée. "Je pense que lui et son management ont été informés dès la fin juin que nous n'utiliserions pas l'option de son contrat, et depuis la situation est un peu étrange", a-t-il expliqué.

Néanmoins, l'éviction de Gardner interroge, à l'heure où son remplaçant pourrait être Augusto Fernández, en lice pour le titre Moto2, comme l'a confirmé Beirer. En quoi l'Espagnol parviendrait à faire mieux que le Champion du monde Moto2 en titre, qui a effectué une première saison correcte sur une RC16 difficile ? La motivation de l'Australien en serait la cause, à l'heure où KTM cherche des pilotes prêts à affronter la passe compliquée qu'il traverse.

"Nous ne pouvons bien sûr pas blâmer les pilotes pour les résultats que nous n'obtenons pas. Mais nous devons aussi avoir à nos côtés des gens qui croient en notre projet, en nous et en le fait que nous pouvons réussir. C'était un point crucial pour nous parce que nous avons reçu certaines informations, plus tôt dans la saison, qui n’étaient pas le genre d'engagement dont nous avions besoin pour nous en sortir. Il ne s'agit pas de commentaires positifs, c’est une réalité, mais il s'agit d'engagement et d'espoir de voir la situation s'améliorer."

"Nous avons besoin de personnes [engagées] autour de nous car nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas les performances que nous souhaitons, et nous voulons créer une meilleure moto et une meilleure place pour nos pilotes. Bien sûr, c'est un énorme effort entre l'équipe et l'usine [en Autriche] mais au final, les pilotes détiennent la clé du succès en piste. Ils ont aussi besoin d'y croire."

"À présent nous essayons de créer l'avenir à moyen terme, et nous avons décidé que ça ne convenait pas de poursuivre avec Remy, mais je ne souhaite pas revenir sur autre chose qu'il aurait pu commenter. Je souhaite lui parler en personne car, comme je l'ai dit, c'est un garçon vraiment super et nous voulons vraiment garder une bonne relation avec lui", a conclu le directeur de KTM Motorsport.