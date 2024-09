KTM avance dans son développement 2025 avec Binder et Acosta

KTM ne s'y était pas trompé en marquant d'une croix le rendez-vous de Misano, et le constructeur peut d'ores et déjà se féliciter de l'avoir exploité pleinement, avant même le retour sur place la semaine prochaine pour un second Grand Prix qui ne figurait initialement pas au calendrier.

Le constructeur autrichien, en quête de rebond pour la saison prochaine, a dépêché sur place son pilote essayeur Pol Espargaró pour participer au week-end de course en tant que wild-card, avec des solutions expérimentales à confronter à la réalité d'un Grand Prix, puis c'est son acolyte Dani Pedrosa qui a pris le relais lundi pour le test post-course.

Lundi, la configuration des stands des deux équipes KTM a même été modifiée. Binder et Pedrosa ont partagé le box du team d'usine, tandis que celui de Tech3 s'est divisé en deux : d'un côté, Pedro Acosta et les trois machines qui lui ont été confiées, et de l'autre une moto pilotée par Augusto Fernández le matin puis Jack Miller l'après-midi, tous deux restreints dans leurs essais alors qu'ils quitteront bientôt le groupe.

Plus ouvertement que les autres marques européennes, KTM a exploité ce rendez-vous pour poser les bases de la saison prochaine, dont l'enjeu est particulièrement important puisque les moteurs 2025 seront ensuite gelés pour deux ans. Il ne faisait donc aucun doute que la moto utilisée dans le week-end par Espargaró était une version laboratoire visant à préparer 2025, comme l'avait été la wild-card précédente de l'Espagnol en Autriche.

"Étant donné que je fais les wild-cards, ça n'a pas tellement de sens de les faire avec la même moto que celle qu'utilisent [les titulaires], car il faut qu'on comprenne d'autres choses, qu'on découvre d'autres problèmes pour s'améliorer", expliquait l'Espagnol, avant de donner un exemple : "Il y a un problème que tous les constructeurs rencontrent pendant les courses, c'est le fait de stopper la moto. La température et la pression du pneu avant grimpent super haut et il faut donc, disons, arrêter la moto d'une manière différente. On travaille là-dessus. [Il y a] une électronique différente, une aéro différente, et on fait aussi du très bon boulot côté moteur."

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Photo de: KTM Images

"La moto avec laquelle je cours n'est pas à 100% telle qu'elle sera dans le futur, c'est juste une moto avec un set-up différent, une aéro différente, des paramètres différents sur le moteur", ajoutait Espargaró. En dehors de l'électronique et des éléments aérodynamiques visibles, pas question pour lui d'admettre qu'il disposait d'une nouvelle spec moteur, néanmoins personne n'aura été dupe.

S'il n'a pas joué les premiers rôles et s'est souvent senti en décalage avec l'efficacité requise par le Grand Prix, Espargaró lui-même faisait remarquer vendredi, au soir de la première journée d'essais, que sa moto semblait bel et bien prometteuse : "Ils sont en meilleure forme que moi, donc ça veut dire qu'avec ma moto, ils devraient être au moins trois dixièmes plus rapides. Or, je suis à deux dixièmes de Pedro, donc ça veut dire que ma moto semble meilleure."

Un moteur "plus calme"

Tous attendaient donc la confirmation du duo Binder-Acosta. Lundi, tous deux ont pris leurs marques avec cette machine au caractère que l'on dit différent, puis ont intensifié leur travail au fil de la journée afin de recueillir des données de qualité pour les ingénieurs. Pour ce qui est de leurs impressions, il aura fallu se contenter de peu de mots.

"Mes premières sensations sont assez positives", a tout de même expliqué Binder au site officiel du MotoGP. "Elle est un peu différente, bien sûr, donc il y a des points qui sont bons et d'autres moins. Comme pour tout, il faut un peu de temps pour s'y habituer." Interrogé plus directement sur son ressenti avec le caractère de cette machine et de son moteur, le Sud-Africain a précisé : "Tout est beaucoup plus calme, super chill, ça fait vraiment bizarre. On a l'impression d'aller nulle part, mais quand on regarde, en fait si. Il faut juste s'habituer."

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai essayé beaucoup de choses. J'avais trois motos dans le stand, c'était la première fois que je voyais ça", a expliqué quant à lui Pedro Acosta, entrant encore moins que son futur coéquipier dans les détails de ce que la RC16 la plus évoluée lui a procuré comme sensations. À la tête de KTM, on dressait un bon bilan à l'issue de la journée au sujet de ce que Francesco Guidotti aura décrit comme une "potentielle nouvelle version de la moto" et "une configuration différente de la version 2024, avec des développements", sans donner plus de précisions non plus.

"Ça a été très positif, pratiquement dans tous les domaines", a expliqué le team manager KTM. "Évidemment, en n'ayant qu'une seule journée à disposition, c'était un peu court. Il faut que l'on fasse très attention aux commentaires, il faut être prudent, bien analyser les données pour comprendre les choses correctement, puisqu'avec une seule journée il est difficile de faire des comparaisons afin d'obtenir un véritable feedback. C'était important d'avoir [cette journée] mais c'est maintenant à nous de travailler dans la bonne direction."

Un travail aussi orienté sur la fin de saison

Le reste du test a été dédié plus directement à la préparation du prochain Grand Prix, qui aura lieu à nouveau à Misano, et au fait de valider les choix techniques de la RC16 actuelle en vue de deux mois qui vont compter sept week-ends de course.

"Nous voulions vraiment travailler dans tous les domaines de la moto et en vue de trois étapes", a détaillé le directeur technique Sebastian Risse. "Dani est ici pour travailler sur des concepts et des choses pour le moyen terme. Pour le court terme, nous avons Jack qui travaille sur des choses que nous pouvons encore utiliser cette année, des mises à jour et des réglages. Et avec Brad, l'objectif principal était de confirmer des choses que nous évaluons pour la saison prochaine."

Comme Binder, Acosta a également repris sa moto actuelle, en plus du travail orienté sur le long terme. "On a essayé beaucoup de choses au niveau de l'aéro, beaucoup de combinaisons électroniques différentes", a expliqué l'Espagnol, "parce que peu importe si je suis rapide avec la moto de 2025, il va falloir que je termine la saison avec la moto que j'ai [actuellement]. Donc, oui, on a testé beaucoup de choses pour la saison prochaine mais aussi beaucoup de choses qui peuvent nous aider cette saison. Je pense donc que ça a été un bon test, pour reconfirmer des choses qui semblent être meilleures depuis Aragón."

"Dans l'ensemble, je suis très content parce que beaucoup de ces choses vont nous aider dès cette saison. On va bien voir ce qui arrive et quand", a conclu Pedro Acosta.

