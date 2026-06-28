KTM explique les pannes d'Acosta et assure avoir résolu le problème

Les déboires de KTM se poursuivent. Ce week-end encore, à Assen, les RC16 autrichiennes ont été touchées par plusieurs problèmes techniques, affectant tout particulièrement la moto de Pedro Acosta.

L'Espagnol a vu sa séance d'EL2, puis ses qualifications, perturbées par ces pannes. À deux reprises, sa moto s'est tout simplement arrêtée en pleine piste. En qualifications, il est toutefois parvenu à reprendre la piste et à décrocher finalement le huitième temps.

Ce manque de roulage a toutefois eu des conséquences. Contraint de disputer le sprint au guidon de sa seconde moto, Acosta s'est présenté sur la grille avec une préparation limitée. Il en a payé le prix en commettant une erreur dans les premiers tours, qui l'a fait chuter jusqu'à la 14e place. L'Espagnol est néanmoins parvenu à remonter pour terminer neuvième.

"On arrive à la course sprint sans être préparés, parce qu'au final on n'a fait que dix tours, ou peut-être seulement six tours vraiment valides sur toute la journée", a expliqué Pedro Acosta après l'épreuve, samedi. "On prend la même moto qu'hier en roulant une demi-seconde moins vite. C'est vraiment difficile d'être prêt pour un sprint."

"Quand vous ne faites pratiquement aucun tour de la journée et que vous prenez la moto d'hier, c'est assez facile de commettre une erreur comme je l'ai fait. C'est aussi très difficile de rouler derrière d'autres pilotes. Mais plus que tout, nous n'étions pas préparés."

"Au fond, le rythme était suffisant pour être avec le groupe de Marc, Pecco et tous ces pilotes. Mais, comme je l'ai dit, il y a trop de problèmes quand on n'est pas prêt pour la course."

Pedro Acosta a subi de nombreux problèmes techniques ce week-end à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

À l'approche de la course principale, elle aussi mal préparée, Pedro Acosta espère avant tout une chose : que sa KTM aille jusqu'à l'arrivée, ce qui n'a pas été le cas il y a une semaine à Brno, et alors que les problèmes se cumulent depuis Barcelone.

"Pour l'instant, nous sommes vraiment très loin de nos objectifs", a déclaré l'Espagnol. "D'abord, croisons les doigts pour que la moto tienne toute la course. Ensuite, on verra. Avec un bon départ et un bon premier tour, comme je l'avais fait aujourd'hui, ce sera beaucoup plus facile. Mais, comme je l'ai dit, il faut réussir à préparer la course pendant le warm-up. Nous avons déjà pris du retard ce week-end."

KTM a beau avoir présenté ses excuses à son pilote, Pedro Acosta attend bien davantage : "Je veux dire... des excuses ne résoudront rien. Non. Quand le problème est là, peu importe qu'on me dise 'désolé'. J'ai besoin que le problème soit réglé et qu'il ne se reproduise plus. C'est tout ce que je demande. "

Les explications de KTM

Interrogé sur ces multiples incidents, le team manager de KTM, Aki Ajo, a assuré avoir identifié l'origine du problème avant le sprint. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une défaillance mécanique à proprement parler, mais d'un déclenchement intempestif du mode d'urgence de la RC16.

"Vous savez, les MotoGP sont équipées de nombreux capteurs qui permettent à la moto de fonctionner, et certains sont aussi là pour des raisons de sécurité", a déclaré Ajo au micro du MotoGP. "Ce [samedi] matin, lorsque les pilotes sont passés sur les vibreurs, cela a déclenché le mode d'urgence de la moto, ce qui a entraîné son arrêt."

Le Finlandais insiste sur le fait que la moto n'était pas endommagée et que Pedro Acosta n'a commis aucune erreur : "Il n'y avait donc en réalité rien de cassé sur la moto. Le pilote n'a rien fait de mal. En revanche, nous devions réagir correctement et, désormais, le problème est résolu."

Se pose toutefois une question : pourquoi Pedro Acosta a-t-il été le seul pilote KTM à rencontrer ce problème ? Son style de pilotage particulièrement agressif a-t-il joué un rôle ? "Non, je ne dirais pas ça", a répondu Aki Ajo. "Je dirais qu'il a un style de pilotage tout à fait normal et qu'il fait du bon travail. Mais il arrive parfois qu'on atteigne certaines limites, dans les valeurs mesurées par les capteurs ou autre."

"Pedro pilote très bien et cherche à donner le maximum. Mais lorsqu'on passe sur les vibreurs, la moto bouge beaucoup, et certaines valeurs que nous n'avions encore jamais atteintes ont été enregistrées. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit ce matin. Mais le problème est désormais résolu et nous pouvons aborder la course avec confiance."