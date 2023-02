KTM a de "grandes attentes" avec Binder pour le test de Sepang

Charger le lecteur audio

KTM n'a pas souhaité équiper Dani Pedrosa de transpondeur lors du Shakedown, et le pilote essayeur a ainsi engrangé des kilomètres dans la plus grande confidentialité. Néanmoins, les nouveautés apparues sur la RC16 n'ont échappé à personne et le constructeur autrichien a clairement travaillé sur l'aérodynamique, point qui lui faisait particulièrement défaut en 2022.

L'Espagnol a été épaulé par Jonas Folger, nouvellement recruté dans l'équipe d'essais, et à eux deux les pilotes ont bâti la direction à suivre lors du test officiel qui débute à partir de demain. Après trois jours "très productifs", KTM ne cache pas son optimisme. "Nous avons de grandes attentes, surtout après les commentaires de Dani ces trois derniers jours", affirme Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe officielle. "Tout doit être confirmé par les pilotes d'usine, mais nous sommes plutôt confiants quant au fait que nous allons avoir quelque chose de meilleur que l'an dernier."

La confirmation est grandement attendue par KTM, particulièrement auprès de Brad Binder. Devenu leader de la marque au départ de Pol Espargaró pour Honda en 2020, le Sud-Africain est de plus le seul pilote KTM à avoir roulé sur la RC16 l'an dernier, les trois autres ayant quitté la structure. Loin de minimiser le rôle de Jack Miller et de Pol Espargaró, désormais revenu, le constructeur attend logiquement beaucoup plus de la part de Binder, qui sera ainsi en première ligne du test.

"Il connaît très bien notre moto, il est le seul à avoir roulé sur la KTM l'année passée donc il est bien entendu la référence", assure Guidotti. "Il sera le premier à essayer les choses prioritaires, mais ensuite on doit faire une double vérification avec Jack et Pol. Nous souhaitons laisser encore du temps à Augusto [Fernández, rookie cette année] pour trouver la bonne confiance avec la moto et la catégorie. Les trois pilotes doivent avant tout essayer les éléments, à commencer par Brad."

Miller surpris par la constance de la RC16

Jack Miller découvrant la RC16 au test de Valence.

Les commentaires de Miller seront évidemment précieux pour la marque, qui bénéficie avec le pilote australien de comparatifs directs avec la Desmosedici, au guidon de laquelle il a roulé durant cinq ans et qui est la référence du plateau. S'il a évidemment noté des défauts, il n'a pas caché sa surprise en trouvant la RC16 particulièrement accessible.

"Ce qui m'a probablement le plus frappé quand j'ai piloté la moto pour la première fois, c'est de voir à quel point elle est constante", a expliqué Miller lors de la présentation KTM. "Je ne veux pas dire qu'elle était facile, parce qu'une MotoGP n'est pas facile à piloter, mais la manière dont elle était configurée faisait qu'elle était relativement facile à piloter, qu'elle faisait peu de wheelie, de glissades, etc. [Elle avait], disons, beaucoup de limitations sur le traction control et dans le contrôle du wheelie. Mais ensuite, quand la moto se réveillait elle avait beaucoup de puissance."

Du positif non négligeable aux yeux de KTM, qui peut désormais compter sur un nouveau point de vue et un autre style de pilotage, auquel la moto va devoir correspondre. "On n'a pas vraiment touché à la géométrie de la moto à Valence, mais pour Sepang il va falloir en gros qu'à chaque run on la reparamètre pour faire en sorte que ce soit plus ma moto, qu'on progresse là-dessus."

Si l'objectif de ce test de trois jours est l'essai de toutes les nouveautés du côté de Binder, Miller devra de son côté composer avec son adaptation à la RC16 afin d'arriver le plus préparé possible au premier Grand Prix, fin mars. Et à ses yeux, les premiers mois vont se révéler être décisifs. "Dans un monde parfait, je ferais quelques premiers tests et j'arriverais à Portimão pour courir en étant déjà prêt. Mais on n'est pas dans un monde parfait", a souligné l’Australien. "On a deux tests très importants et ce qui compte le plus c'est d'essayer de faire le maximum possible sur la moto pour qu'elle devienne autant que possible ma seconde nature et que je comprenne ce dont elle a besoin. Je pense que ce premier trimestre va être la partie la plus cruciale de l'année pour comprendre la moto et ce qu'il faut faire avec elle."

Avec Léna Buffa