KTM officialise l'arrivée de Jonas Folger parmi ses pilotes d'essais

KTM a confirmé que Jonas Folger ferait bien partie de son équipe de tests pour 2023, alors que la saison sera lancée dès ce dimanche par le Shakedown de Sepang.

Le mois dernier, en marge de la présentation de la moto pour la saison 2023, Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe KTM officielle avait indiqué que le constructeur cherchait à ce que l'Allemand soit "prêt" pour la saison à venir, alors qu'il avait pris part à un test au guidon de la RC16 en novembre. Il avait également ajouté : "Il sera aussi à Sepang pour le Shakedown [...] et dans le cas où il le souhaite, Jonas peut aussi rouler."

Ce samedi, le constructeur autrichien a confirmé l'arrivée de l'ancien pilote Tech3 dans son pool pour la saison à venir, aux côtés de Mika Kallio et Dani Pedrosa. Le travail de l'équipe de tests va donc débuter dès ce week-end avec le roulage en Malaisie qui servira de base de travail pour les titulaires de la marque que sont Brad Binder et le nouvel arrivant Jack Miller, qui prendront quant à eux part à deux tests IRTA officiels à Sepang également mais aussi au Portugal en février et mars.

"La saison MotoGP approche et le programme de notre équipe d'essais se précise", explique Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Peu de gens sont témoins du travail crucial que ces gars font pour notre projet, mais leur contribution est essentielle. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'ajouter Jonas à l'équipe aux côtés de Mika et Dani, qui ont tous deux déjà acquis une grande connaissance de notre moto et des étapes que nous avons franchies."

"Nous connaissons assez bien Jonas et il a déjà brièvement piloté notre moto. Il sait ce qu'il faut pour qu'une moto soit aux avant-postes d'un Grand Prix et il est encore jeune et a beaucoup à apporter. Par rapport à Dani et Mika, il a une morphologie et un style différents et cela nous aidera aussi dans notre développement. L'équipe d'essais est un groupe fantastique et je ne saurais trop insister sur le fait qu'elle constitue une base solide pour notre activité en MotoGP."