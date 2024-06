KTM annonce Pedro Acosta dans son équipe officielle pour 2025

Cela ne faisait aucun doute après ses débuts exceptionnels en MotoGP mais c'est désormais officiel : Pedro Acosta portera les couleurs de l'équipe KTM d'usine en 2025. Actuellement chez Tech3, le pilote espagnol fera équipe avec Brad Binder, sous contrat jusqu'à fin 2026, et succèdera à Jack Miller, même si les noms du Sud-Africain et de l'Australien ne sont même pas mentionnés dans l'annonce faite par le constructeur.

Comme c'était déjà le cas, la durée de l'accord entre KTM et Acosta reste confidentielle, avec pour seule précision qu'il s'agit d'un "contrat pluriannuel", qui couvrira donc au moins deux saisons. Acosta est associé à KTM depuis l'année 2020, qui l'a vu remporter la Rookies Cup. Il a ensuite rejoint le Championnat du monde chez Ajo, affilié au constructeur, avec qui il a été sacré en Moto3 en 2021 et en Moto2 l'an passé, avant ses débuts fracassants en catégorie reine, où il a déjà décroché deux podiums en course principale et deux médailles dans les sprints.

"Quand j'ai signé mon premier contrat avec KTM en 2020 pour rejoindre le MotoGP, c'était un rêve", a commenté Acosta. "Ce n'était pas une période facile pour moi et disons qu'ils ont sauvé ma carrière. [...] Je me souviens de 2019 et de la sélection pour les rookies, j'avais l'impression que c'était ma dernière chance, et KTM et Red Bull m'ont offert une opportunité. c'est l'un de mes meilleurs souvenirs."

"Pour moi, il était très important de continuer à attaquer avec KTM, de voir tout le projet et l'histoire jusqu'à maintenant, et comment nous avons grandi en compétition", a-t-il ajouté. "C'est bien de continuer ensemble pour l'avenir, repasser en orange, c'est comme revenir chez moi. Leur façon de tout donner et leurs progrès ces dernières années m'ont également poussé à rester pour les prochaines années."

Pedro Acosta est déjà habitué aux premières places en MotoGP Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Francesco Guidotti est impatient de travailler avec la nouvelle pépite du MotoGP. "En compétition, on ne peut jamais rester immobile ou ralentir, et l'histoire de Pedro est rare", estime le team manager de l'équipe officielle. "On peut presque parler de talent générationnel en raison de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Il est évidemment l'un des noms les plus scrutés en MotoGP actuellement et en 2025, ce sera intéressant de travailler plus étroitement avec lui."

"Les standards sont très élevés dans ce championnat, pour de nombreuses raisons : les motos, les pneus, le matériel et les équipes. Se distinguer si rapidement signifie quelque chose d'assez particulier. Je pense qu'il faut aussi saluer son équipe actuelle, dans le garage d'à côté, pour lui avoir offert la plateforme lui permettant de montrer ce dont il est capable."

Pit Beirer, patron de KTM Motorsports, a fait part de son "grand plaisir", ayant vu dès la Rookies Cup que Pedro Acosta était un "pilote particulier", "qui fait les choses différemment, à sa façon avec la plus forte des mentalités, ce qui le rend unique dans le monde du MotoGP".

Márquez, un "rêve" pour Tech3 ?

KTM a deux places officiellement prises pour 2025 et la pression se fait de plus en plus forte sur Jack Miller et Augusto Fernández, actuel coéquipier d'Acosta chez Tech3. Sachant la promotion du débutant inévitable, Miller s'est déjà dit prêt à rejoindre l'équipe française l'an prochain, mais KTM pourrait avoir de plus fortes ambitions puisque la presse espagnole évoque un projet pour séduire Marc Márquez, et peut-être son frère Álex.

"Actuellement, il y a deux places clairement attribuées chez Pierer Mobility, à savoir Pedro et Binder", a commenté Hervé Poncharal, le grand patron de Tech3, après avoir été interrogé par le site officiel du MotoGP ce samedi. "Les deux autres places sont disponibles et tout le monde discute avec tout le monde. [...] Márquez a dit que Pramac n'était pas une option. Pour le moment, il n'a pas dit un mot sur l'organisation Pierer Mobility donc... on peut continuer de rêver."