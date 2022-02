KTM peine à exploiter ses nouveautés aérodynamiques

Charger le lecteur audio

Miguel Oliveira et Brad Binder n'ont pas encore une moto prête pour le début de la saison. Seule marque à ne placer aucun pilote dans le top 10 au test de Sepang, le samedi comme le dimanche, KTM n'a pas réussi à exploiter correctement sa machine avec le nouvel ensemble aérodynamique, ou plutôt les nouveaux ensembles, puisque les pilotes en avaient trois à évaluer.

Le constructeur autrichien a notamment testé des ailerons avant plus complexes et plus lourds, qui ont modifié l'équilibre de la moto. Brad Binder jugeait ces changements nécessaires mais n'est pas encore parvenu à les exploiter efficacement. "La chose que je voulais vraiment, c'était que la moto soit droite à l'accélération", explique le Sud-Africain. "Quand j'accélérais, je patinais et je n'ai pas de traction. Dès qu'on patine, c'est très difficile de se relancer. J'en ai vraiment souffert et c'était notre principal problème dans la deuxième partie de la saison l'an dernier."

"Nous avons un package aéro totalement différent [à Sepang]. Dans certains domaines ça nous aide, dans d'autres ça complique la situation. Ça demande des réglages totalement différents pour fonctionner. On n'a pas eu le temps de vraiment explorer ça et d'en tirer le meilleur. Sur un tour, les chronos sont assez similaires mais la moto [de 2021] était très optimisée, on essayait de l'exploiter au mieux depuis fin 2020. Maintenant, ce qui est bien c'est qu'on est déjà à ce niveau avec la nouvelle configuration et je pense qu'il y a une marge de progrès. Mais je déteste quand même être 18e."

Les nouveautés apportées par KTM ont profondément transformé le comportement de la machine. De nouveaux réglages doivent être trouvés mais pas seulement, Binder devant également travailler son pilotage : "Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais le package aéro ajoute du poids sur l'avant de la moto, et la hauteur et d'autres éléments ont complètement changé. On a besoin de temps pour trouver les bons réglages."

"Je mets trop de charge sur l'avant au freinage et en entrée de virage, et quand je lâche l'accélérateur, ce n'est pas facile de doser cette charge. Je me sens vraiment à la limite et je sens que je ne suis pas rapide. Ça a l'air d'enlever pas mal de grip parce qu'il y a un plus gros transfert [de masses]. On doit travailler et on verra où on sera. On n'a pas vraiment pu le faire [dimanche] après-midi."

Les ailerons sur la moto de Brad Binder

Miguel Oliveira confirme que la RC16 est "un peu plus lourde" avec les nouveaux éléments aérodynamiques. Il sera donc nécessaire de bien éplucher les données recueillies à Sepang et de profiter des trois journées d'essais à Mandalika, les dernières avant le début de la saison, de vendredi à dimanche.

"[La moto] n'est pas aussi agile que ce qu'on pourrait attendre, donc il faut travailler sur d'autres éléments comme la géométrie, la hauteur, juste pour compenser", explique le #88. "Ce n'est pas facile. On ouvre une nouvelle fenêtre de réglages, la quantité de puissance disponible et le moment où on peut l'avoir [ont changé]..."

"Maintenant ça serait sympa d'avoir les concessions ! [rires] Mais on ne les a pas et on a moins de temps [en piste] pour prendre des décisions importantes. Heureusement, l'équipe d'essais fait un bon travail. Les rookies [de Tech3] ont permis de recueillir des données donc c'est sympa."

Les pilotes sentent un gain d'appui

À ce stade du développement, KTM semble avoir fait un pas en arrière pour pouvoir en faire deux en avant. Lorsqu'il lui ai demandé s'il perçoit un progrès avec les évolutions, Brad Binder hésite longuement mais répond finalement par la positive.

"Ça charge un peu mieux l'avant et je pense qu'on a plus de puissance en sortant des virages parce que ça garde la roue avant au sol. Donc c'est sûr que c'est mieux. Mais il faut que ça marche aussi bien ou mieux en courbe alors que pour le moment, c'est peut-être un peu plus difficile pour avoir les réglages parfaits. Mais on n'a pas non plus eu le temps de tester des choses. On a lancé des choses et on essaie de trouver le meilleur package avant d'en tirer le meilleur."

Les ailerons de la KTM

Miguel Oliveira sent également un gain : "On a plus d'appui avec les ailerons, parce que c'est une pièce en plus sur la moto. [...] Le but est d'accélérer plus fort et de mieux freiner. Il faut encore décider quel genre d'aileron on va utiliser. Ça sera très proche des options que l'on a maintenant. On n'a pas beaucoup de temps avant le Qatar, donc il faudra décider assez vite."

Et selon Oliveira, KTM est contraint de persister dans cette voie, les solutions aérodynamiques utilisées en Malaisie étant incontournables : "Je pense qu'on a tous été contraints de nous lancer là-dedans parce que Ducati a ouvert ce monde pour nous. On a commencé à travailler dans cette direction et maintenant on voit qu'on commence à avoir beaucoup de tests pour ça. C'est important pour être plus rapides, gagner en stabilité et profiter de la puissance que l'on a. Quand on cherche de l'appui, on veut accélérer plus vite. Maintenant, on peut aussi freiner plus vite. C'est un domaine qui n'avait probablement jamais été exploité sur la moto, et maintenant c'est un élément clé pour avoir une bonne moto, puis commencer à travailler sur le reste."

Il n'y a pas que dans l'aérodynamique que la KTM a évolué. La marque a travaillé sur l'électronique, un domaine qui a déjà posé problème l'an passé : "On a surtout essayé d'avoir une connexion différente avec le pneu arrière", précise Oliveira. "La saison passée, on a souvent senti qu'on était limités par des difficultés à trouver le grip en pneus neufs et c'était lié au fonctionnement de l'électronique. Je dirais que c'est la principale différence par rapport à l'an dernier. C'est plus du logiciel que du matériel."