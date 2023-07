Le patron de KTM croit pouvoir trouver une place pour Acosta

KTM a un problème de riches : le constructeur, désormais parmi les plus compétitifs du plateau MotoGP, a cinq pilotes mais seulement quatre motos sur la grille.

Dans l'équipe officielle, Brad Binder et Jack Miller ne sont pas menacés. Au sein du team Tech3, en revanche, la situation est, elle, plus complexe. Pol Espargaró dispose bien d'un accord pour 2024, mais s'est gravement blessé lors de la manche d'ouverture, en mars, et n'a pas encore pu faire son retour. Son coéquipier Augusto Fernández n'avait qu'un an de contrat, cependant il a réalisé des débuts méritants qui obligent KTM à la loyauté à son égard.

Et Pedro Acosta ? Pour l'instant en Moto2, il affiche un tel talent qu'il ne souhaite pas repousser son arrivée dans la catégorie, ce qui l'a convaincu d'exercer l'option contractuelle dont il dispose pour cela.

On pourrait penser la situation inextricable, mais Stefan Pierer, PDG du groupe Pierer Mobility auquel appartient KTM, se montre serein dans une interview accordée à Speedweek. "Tout va se mettre en place", assure le patron autrichien. "Avant toute chose, nous devons donner à Pol la possibilité de montrer à quel point il s'est bien remis. Cela fait une moitié d'année qu'il n'est pas là. Le fait qu'il puisse devenir pilote d'essais n'est pour le moment pas un sujet. Cela dépend de Pol, de comment il va. Si ses performances sont aussi bonnes qu'attendues, il fera une saison complète l'année prochaine. Nous avons un contrat avec lui."

Augusto Fernández semble également avoir obtenu la prolongation tant espérée. "Nous avons déjà prolongé son contrat", assure en effet Stefan Pierer en concédant que le jeune pilote espagnol mérite sa place. "Il a déjà un contrat. Et Pedro Acosta en a un aussi. Et nous garantissons qu'en 2024, il sera sur une KTM de MotoGP."

"On raconte beaucoup de choses", ajoute Stefan Pierer. "Le fait est que Pedro Acosta sera au guidon d'une KTM de MotoGP en 2024, où que ce soit. Et si j'ai besoin d'une place supplémentaire, tout s'arrangera."

En l'état actuel des choses, il n'existe aucune option pour placer ces cinq pilotes KTM sur la grille MotoGP la saison prochaine. Le constructeur a essuyé le refus de la Dorna lorsqu'il a demandé à disposer de places supplémentaires − celles laissées vacantes par Suzuki − pour aligner une nouvelle structure gérée par Ajo, et les équipes privées actuelles sont toutes liées contractuellement à une marque.

Sans révéler ce qui le rend si serein, Stefan Peirer remarque que la situation de la concurrence n'est pas vraiment rose. "La situation économique actuelle ne va pas faciliter les choses pour les équipes privées du MotoGP", souligne le patron, qui se dit par ailleurs "très inquiet qu'après Suzuki, Honda se retire également". Et d'ajouter : "Il est certain que si quelque chose se présente sur le marché, nous le prendrons. Je ne doute pas qu'une place ou l'autre se libérera en MotoGP et que nous nous courrons avec les cinq pilotes."

Marc Márquez n'est toujours pas le bienvenu

Si les rumeurs vont bon train, celles qui fantasment une arrivée de Marc Márquez chez KTM peinent à s'éteindre, malgré les démentis. Elles trouvent leur origine avant même que l'Espagnol n'ait prolongé durablement son contrat avec Honda pour la période 2020-2024 et n'ont eu de cesse d'être alimentées à nouveau face aux dernières semaines cauchemardesques du #93.

Mais Stefan Pierer reste fermement campé sur la position qu'il avait en 2019, lorsqu'il jugeait que le champion espagnol et la moto autrichienne ne feraient pas bon ménage. "Rien n'a changé", assure-t-il. "Nous voulons être champions du monde un jour. Mais recruter un Márquez n'est pas une voie pour nous. Nous construisons nous-mêmes les pilotes, du Moto3 au Moto2."

Interrogé sur un hypothétique partenariat entre Pierer Mobility et Marc Márquez, il ajoute : "Je ne dis pas que c'est hors de question. Mais cela ne nous convient pas."