KTM et Red Bull prolongent leur partenariat en MotoGP

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KTM et Red Bull ont annoncé la prolongation de leur collaboration en MotoGP pour 2027.

Téha Courbon
Publié:
Logo Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Pierre-Louis Le Mouëllic

Présents ensemble au plus haut niveau de la compétition moto depuis l'arrivée de KTM en MotoGP il y a presque dix ans, Red Bull et le constructeur autrichien vont poursuivre leur aventure commune.

Cet accord vient renforcer la stabilité du projet de KTM alors que le championnat s'apprête à entrer dans une nouvelle ère réglementaire en 2027.

Le constructeur autrichien continuera ainsi à bénéficier du soutien de son partenaire historique pour son engagement en catégorie reine. Depuis les débuts du programme MotoGP, Red Bull accompagne KTM à travers l'équipe officielle Red Bull KTM Factory Racing, qui a décroché sept victoires et 38 podiums en catégorie reine avec la RC16.

"Red Bull et KTM vont tout simplement ensemble", a déclaré Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "C'est un partenariat exceptionnel depuis très longtemps, qui représente bien plus que les couleurs affichées sur les motos. Red Bull nous soutient de nombreuses façons, aussi bien sur les circuits qu'en coulisses."

Lire aussi :

"C'est une collaboration importante et toute l'usine est très heureuse de pouvoir continuer à apporter ce spectacle autrichien à la compétition, et particulièrement au MotoGP. Nous voulons remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées pour permettre à cette histoire de continuer. Nous avons encore beaucoup de choses à accomplir ensemble."

Cette prolongation intervient alors que KTM a également confirmé la continuité de son alliance avec Tech3 pour la prochaine réglementation MotoGP. L'équipe française conservera son rôle de structure satellite soutenue par l'usine autrichienne, permettant à KTM d'aligner quatre RC16 sur la grille. Il n'est en revanche pas certain que Red Bull conservera une présence sur les machines de Tech3.

En 2025, des interrogations étaient apparues concernant l'avenir du partenariat entre Red Bull et KTM en MotoGP, alors que le constructeur autrichien traversait une période financière compliquée. Les deux marques avaient néanmoins rapidement confirmé la poursuite de leur collaboration, d'abord à travers une prolongation d'un an.

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