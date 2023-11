Un spectaculaire aileron arrière apparaît sur la KTM

Le règlement 2027 pourrait réduire la place laissée à l'aérodynamique en MotoGP mais les constructeurs continuent à développer des solutions novatrices. En 2022, des ailerons sont apparus sur la majorité des motos à l'arrière et KTM en a un adopté un imposant cette saison. Vendredi, Jack Miller a testé une version encore plus évoluée de cet appendice aérodynamique.

Alors qu'Aprilia et Yamaha ont abandonné ces solutions et que Ducati et Honda ont préféré une multiplication d'ailettes sur les côtés, KTM reste fidèle à un véritable aileron. Le modèle évalué vendredi, fait d'un élément courbé avec une ouverture en son centre, a été qualifié par Miller de "sissy bar", cette pièce servant de dossier pour un passager sur une moto.

L'Australien n'a pas véritablement pu se prononcer sur l'efficacité de cette nouveauté. "C'est encore sur la moto, donc... Je ne l'ai pas vraiment senti en piste, sincèrement", a déclaré Miller. "On l'a testé en EL2 et je cherchais ma voie, juste à essayer de poser le genou au sol pendant tout la séance. Ce n'était pas idéal de le tester mais on l'a gardé sur la moto donc on est clairement contents de ça."

Lire aussi : MotoGP À quoi ressembleraient les MotoGP sans leurs ailerons ?

"On essaie de travailler un peu sur le contact [de la roue] à l'arrière, avec un aileron très en arrière", a-t-il ajouté. "Je pense que ça aide. C'est mieux taillé, avec une grande courbure pour mon gros cul !"

Sur la seconde KTM officielle, Brad Binder a conservé l'ancienne version de l'aileron. "On travaille sur différents domaines en ce moment", a précisé le Sud-Africain. "Il travaille clairement un peu plus sur l'aéro et j'essaie de résoudre quelques soucis électroniques."

Deux échappements différents sur les KTM

Les deux pilotes ont également roulé avec des échappements différents. Miller avait la version droite, introduite récemment, et Binder est repassé sur un échappement plus courbé. Le #43 a estimé que celui qu'il utilisait permettait d'avoir la puissance "avec le plus de douceur possible" mais Binder a assuré que les deux versions avaient leurs mérites.

"C'est juste que la façon dont la puissance arrive est un peu différente entre les deux. Selon les pistes sur lesquelles on se rend, je pense que l'un ou l'autre peut apporter des bénéfices. C'est pour ça qu'on a décidé ça. On a beaucoup de travail pour essayer de bien régler l'électronique ici. On s'est surtout concentrés sur ça donc on a essayé de revenir à tout ce que l'on comprenait bien, et de juste nous concentrer sur nos priorités."