KTM et Tech3 freinent l'empressement de Pedro Acosta

Pedro Acosta est considéré comme l'un des plus grands espoirs de la KTM GP Academy. Titré en Moto3 dès sa première saison dans la catégorie en 2021, son arrivée en MotoGP était déjà programmée pour l'année 2024. Acosta a rejoint les rangs du Moto2 l'an passé et il est actuellement coleader du championnat avec Tony Arbolino. L'idée d'une promotion en MotoGP la saison prochaine semble naturelle mais plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de l'Espagnol.

Les bons résultats de Brad Binder et Jack Miller, qui vient de rejoindre KTM, laissent penser que rien ne changera dans l'équipe officielle tandis que chez Tech3, Pol Espargaró est actuellement blessé mais veut s'inscrire dans la durée, et Augusto Fernández vient à peine de débuter en MotoGP. Acosta s'est dit prêt à porter les couleurs de Tech3 mais KTM, échaudé par les promotions infructueuses des dernières années, préfèrerait temporiser et repousser son arrivée en MotoGP à la saison 2025.

"C'est peut-être un problème de luxe aujourd'hui, mais... ces dernières années, nous avons appris très amèrement que de jeunes pilotes comme Iker Lecuona ou Raúl Fernández peuvent se 'griller' trop vite en MotoGP", a confié Pit Beirer, le grand patron de la compétition de KTM, à Speedweek. "Si vous me demandez quelle est la solution que je juge la plus sensible, j'aimerais que Pedro Acosta reste en Moto2 une année de plus. Il est si jeune ! Il pourrait arriver en MotoGP à 19 ans mais il faut se rappeler que Dani Pedrosa a montré à Jerez qu'on pouvait encore être bon en MotoGP à l'âge de 37 ans."

Hervé Poncharal, patron de Tech3, a de son côté préféré botter en touche. "Tout ce que je peux dire, c'est toutes mes félicitations à Pedro Acosta pour sa carrière, qui est encore balbutiante, pour sa séance de ce matin puisqu'il a fait le meilleur temps", a déclaré le Français au micro de Canal+. "Evidemment, je ne vais pas vous mentir, Pedro Acosta fait partie du groupe Pierer Mobility, il est sur la marque KTM, il est en Moto2. Son objectif est de décrocher le titre cette année et j'espère qu'il le fera. Après, qu'est-ce qui se passera en 2024, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour en parler."

Le retour de Pol Espargaró se profile

Pol Espargaró est absent depuis sa chute à Portimão

Hervé Poncharal préfère se concentrer sur la saison 2023, pour l'instant surtout marquée par l'absence de Pol Espargaró, touché par huit fractures après une chute durant les essais du premier Grand Prix de la saison au Portugal. Le Catalan va de mieux en mieux et a récemment pris la parole pour donner des nouvelles et Poncharal espère un retour de son pilote au GP d'Italie, dans quatre semaines.

"On a vraiment vécu un début de saison cauchemardesque parce que Pol Espargaró, qui était notre leader, on l'a perdu avant même la première course. Il a eu vraiment un gros, gros, gros impact, une grosse chute. Il va beaucoup mieux, il se prépare. Tous les problèmes osseux de colonne vertébrale sont maintenant résolus, il peut mener une vie normale, mais il est hors de question qu'il monte sur la moto trop tôt."

"Tout ce que je sais, c'est que les nouvelles sont bonnes, et que l'objectif c'est qu'il soit de retour avec nous au Mugello à la prochaine épreuve. Mais avant ça, il faudra avoir le feu vert des médecins, bien évidemment. Mais en tout cas il travaille très, très fort, et on vise le Mugello comme objectif."

Avec Basile Davoine