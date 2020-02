Photos - Les KTM RC16 de l'équipe officielle et de Tech3

Pour la seconde saison consécutive, KTM alignera quatre motos en MotoGP. Comme en 2019, deux seront mises en piste par le constructeur lui-même sous la bannière Red Bull KTM, et deux seront engagées par Tech3, qui poursuit dans son rôle de team satellite pour le constructeur autrichien. L'équipe française disposera en réalité de deux RC16 similaires au team d'usine.

La moto a déjà été vue lors du shakedown puis des tests de Sepang, durant lesquels elle a fait forte impression avec une place dans le top 10 lors de chaque journée pour Pol Espargaró. La curiosité autour de cette présentation était donc la livrée de chacune des deux équipes, et celles-ci ont été révélées simultanément.

Du côté de l'équipe officielle, les couleurs restent les mêmes, et le bleu de Red Bull s'associe toujours au orange de KTM, avec une décoration similaire à celle vue en 2019. En revanche, malgré l'utilisation de couleurs similaires avec de l'orange, du bleu et de l'argenté, Tech3 a entièrement repensé ses couleurs, et adapte sa livrée à la marque de cola créée par Red Bull.

Cliquez sur les flèches pour faire défiler les photos