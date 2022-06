"Pas énormément de positif" pour KTM au test de Barcelone

Charger le lecteur audio

Avec le podium de Brad Binder au Qatar et la victoire de Miguel Oliveira en Indonésie, la saison de KTM semblait très bien lancée, mais elle s'est aussitôt essoufflée. Depuis, les deux hommes peinent à être aux avant-postes de façon régulière et évoluent plutôt en fin de top 10 ou à ses portes, grâce à des remontées depuis le fond du classement.

Le Grand Prix de Catalogne n'a pas fait exception, puisqu'aucun des deux n'est parvenu à se qualifier en Q2. 15e et 16e au départ, ils ont fait la course ensemble et terminé huitième et neuvième. Un problème avec leur choix de pneu dur les a empêchés d'être plus performants, comme souvent.

"On a besoin de plus de [rendement] avec les pneus. C'est très souvent qu'on a une bonne adhérence et qu'on tourne et stoppe bien, donc ce n'est définitivement pas facile de trouver où est la fenêtre", a expliqué Oliveira. "On est plus lents que l'an dernier. Je ne pointe pas les pneus, c'est juste qu'on a besoin que la moto permette aux pneus de mieux fonctionner."

Les deux représentants KTM attendaient donc beaucoup du test qui s'est tenu ce lundi afin d'avoir de réelles pistes de développement. "Ce que je veux demain, c'est partir en ayant une meilleure compréhension de ce dont on a besoin pour être plus rapides, et donner aux gars une idée claire de ce qu'on peut faire pour essayer de devenir plus compétitifs", avait déclaré Binder au soir de la course.

Afin de confirmer ou non la direction prise jusqu'à présent, le constructeur autrichien a fait le choix de monter deux packages aérodynamiques différents afin que chaque pilote puisse effectuer des comparaisons et faire des retours précis sur chacun d'eux, l'un étant celui utilisé pour la première fois au Mugello il y a 15 jours.

Le Sud-Africain s'est concentré, entre autres, sur deux châssis et n'a réalisé son meilleur temps que deux tours avant de s'arrêter, concluant son test à cinq dixièmes du meilleur chrono de Fabio Quartararo.

"Il y avait bien sûr du positif mais aussi pas mal de négatif, c'est pour ça que je dis que c'est important car, maintenant qu'on a fait le test et qu'on peut comprendre, les gars peuvent vraiment aller de l’avant et essayer de combiner les deux. Il n'y a pas énormément de positif mais le principal c'est qu'on a trouvé une bonne direction, et je comprends désormais mieux les deux packages aérodynamiques avec le temps qu'on a eu pour les essayer aujourd'hui, ce qui était important", a-t-il ajouté auprès du site officiel du MotoGP.

"Je sais que les gars travaillent dur, ce n'est clairement pas un manque d'implication. Il y a un travail énorme qui est fait à l'usine et c'est juste une question de temps avant qu'on y arrive."

De son côté, Oliveira a essayé deux châssis ainsi que des réglages sur son bras oscillant. Il disposait également d'une troisième moto disposant de nouveautés, sans qu'aucune information particulière sur celles-ci n'ait été communiquée. Avec exactement le même nombre de tours effectués que son coéquipier (soit 66), il a conclu 14e, à six dixièmes du temps de référence.

Victime d'une "petite chute" en début d'après-midi, tout comme Binder, il a estimé que la journée avait été positive avec de "bonnes informations" recueillies, sans que de véritables avancées ne soient notées. "Il y a des choses positives et des choses qui ne se sont pas vraiment démarquées sur une piste avec peu d'adhérence, et c'est ce sur quoi on doit se concentrer. On a revérifié beaucoup de choses et le package aérodynamique en faisait partie. Une fois encore, il y a du positif et du négatif, maintenant on doit trouver des solutions hybrides pour avoir le meilleur de deux", a-t-il déclaré.

En plus des comparaisons aérodynamiques effectuées, le team a également travaillé sur les suspensions, le moteur, l'électronique et le cadre de la RC16, sans oublier les nouveautés. "Nous allons devoir analyser beaucoup de données lors des prochaines semaines afin de savoir ce qui sera le mieux pour le Sachsenring et après", a ajouté Sebastian Risse, le responsable technique de KTM.