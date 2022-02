LCR Honda se restructure pour "une meilleure performance humaine"

Charger le lecteur audio

Cette année, le team LCR Honda n'a, en apparence, pas effectué de changements. Pour la seconde saison consécutive, il aligne les pilotes Álex Márquez et Takaaki Nakagami, ce dernier évoluant par ailleurs dans l'équipe depuis 2018. Toujours affiliée à Honda, celle-ci affiche une nouvelle fois deux machines aux couleurs différentes, issues de leurs sponsors principaux.

Si en apparence, donc, aucun changement n'est véritablement visible, en interne des modifications ont été effectuées afin d'obtenir une "meilleure performance humaine", comme l'a déclaré Luccio Cecchinello, le team manager et patron de LCR, au site officiel du MotoGP.

"Nous avons reconsidéré certaines choses au sein de notre équipe, sur la façon dont nous pouvions améliorer notre travail, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions besoin de plus de cerveaux. Nous avons donc engagé un ingénieur de plus. Nous avons également changé les rôles de certaines personnes. […] David García, l'ancien chef mécanicien d'Álex Márquez en Moto2, était notre ingénieur data l'an dernier et est désormais notre chef mécanicien."

Le changement majeur vient de Christophe Bourguignon, chef mécanicien d'Álex Márquez mais également de Cal Crutchlow ou encore de Stefan Bradl avant lui, et membre du team depuis 2008 : "Christophe Bourguignon est désormais le directeur technique et suit les deux pilotes. Il est la personne chargée de communiquer avec le HRC."

"Il a beaucoup d'expérience et connaît très bien le système de Honda et c'est bien pour nous d'avoir un bon lien avec Honda pour demander des choses et ne pas manquer des informations", a ajouté Márquez.

L'équipe mise sur ces changements pour se redynamiser et retrouver les performances qui ont été les siennes il y a encore peu de temps. En 2018, elle s'était en effet imposée en Argentine avec Cal Crutchlow et avait par la suite décroché plusieurs podiums jusqu’en Australie en 2019. Depuis, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs mis en ses deux pilotes, même si Nakagami a frôlé le podium à plusieurs reprises et qu'il a offert une pole position à LCR lors du second Grand Prix qui s'est tenu sur le circuit d'Aragón en 2020.

Le team peut également compter cette année sur la révolution menée par Honda sur ses RC213V, qui apparaît bien plus performante aux dires des pilotes officiels, même si Álex Márquez s’est montré un peu moins enthousiaste. Avec une 14e place au terme du test de Mandalika pour l'Espagnol et une 17e place pour son coéquipier, les résultats ne sont pas encore là, mais il reste encore deux semaines au constructeur japonais ainsi qu'au team LCR pour peaufiner les derniers détails.

