LCR présente la livrée 2021 de Nakagami

C'était le deuxième acte de la présentation officielle de l'équipe LCR. Après avoir dévoilé vendredi les couleurs de la machine de sa recrue Álex Márquez, le team satellite de Honda a fait de même pour son pilote japonais ce samedi. Le voile est donc levé sur la RC213V qu'enfourchera Takaaki Nakagami cette saison.

Une fois de plus, le pilote de 29 ans bénéficie du soutien de la compagnie pétrolière Idemitsu, qui donne ses couleurs principales à la livrée. C'est le cas depuis les débuts du pilote nippon avec l'équipe en 2018.

Takaaki Nakagami sort d'une saison 2020 qui a tout simplement été sa meilleure depuis qu'il évolue en MotoGP. Il a notamment décroché sa première pole position dans la catégorie lors du Grand Prix de Teruel et a plusieurs fois lutté pour le podium, même s'il n'est pas parvenu à concrétiser. Il a bouclé le championnat à la dixième position, avec pour meilleur résultat une quatrième place obtenue sur deux Grands Prix.

La grande nouveauté pour Takaaki Nakagami réside dans la moto qui lui est confiée, puisque pour la première fois, il disposera d'une machine dernière génération et équivalente à celle alignée par le HRC dans son équipe d'usine. Son objectif est d'enfin décrocher un premier podium puis de se battre pour une première victoire, voire plus si affinités.

"Je pense que je peux dire que la saison prochaine sera vraiment importante pour ma carrière", n'a pas caché le Japonais très récemment. "J'aimerais évidemment me battre pour le championnat. J'ai fait de gros progrès cette saison, donc je vais essayer de progresser et d'être constant au championnat. J'espère qu'on aura très vite un premier podium, ou même une victoire, et après, je pense que ce sera plus facile. Le premier objectif sera de se battre pour la victoire au Qatar, pour le début de la saison 2021."

Après avoir longtemps fait équipe avec Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami accueille en 2021 à ses côtés Álex Márquez, qui disputera sa deuxième saison en MotoGP après une première campagne menée au sein du HRC. L'Espagnol a laissé sa place dans le team d'usine à Pol Espargaró, récupérant le guidon d'un Crutchlow qui s'est retiré des Grands Prix pour devenir essayeur Yamaha.