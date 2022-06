LCR songe à associer Álex Rins et Ai Ogura pour la saison 2023

Charger le lecteur audio

Dans un marché des transferts encore très incertain pour de nombreuses équipes, LCR commence à y voir un peu plus clair. Le départ d'Álex Márquez a été officialisé ce dimanche, avec l'annonce de son arrivée chez Gresini aux côtés de Fabio Di Giannantonio pour la saison 2023. En difficulté sur une Honda peu performante, le Catalan souhaitait changer d'air et Lucio Cecchinello estime qu'il était naturel que l'aventure prenne fin.

"On est contents pour lui", a déclaré le patron de l'équipe LCR à Canal+. "Il avait peut-être besoin de changer de moto. Nous, on a besoin de continuer à travailler pour améliorer notre moto et on avait décidé qu'après deux ans de travail ensemble, le moment était venu de changer, pour les deux [parties]. On n'a pas encore finalisé notre programme à 100% pour la saison prochaine mais on va l'annoncer bientôt."

LCR devrait remplacer un Álex par un autre l'an prochain puisque les discussions avec Rins sont très avancées : "Ça sent bon", a confirmé Cecchinello. "On a encore quelques points à définir et pendant la plus estivale, j'espère y arriver."

Álex Rins devrait s'engager directement avec Honda même si le constructeur avait d'autres plans en tête, en misant sur un jeune espoir. LCR a fait pencher la balance en faveur d'un pilote plus expérimenté, au moment où le constructeur a besoin d'être guidé dans le développement de sa machine.

"La philosophie de Honda était plutôt d'aller sur des pilotes jeunes pour préparer un peu le futur. On a changé d'opinion avec Honda. Pour l'instant, la priorité est de développer la moto, surtout pour faire des résultats puisque les deux dernières années ont été difficiles. On a dit qu'il était prioritaire d'avoir un pilote d'expérience. On a proposé quelques noms, dont Álex Rins, et on a travaillé sur ça."

Ogura pourrait remplacer Nakagami

Ai Ogura

Le choix du deuxième pilote est très lié à Idemetsu, pétrolier japonais qui donne ses couleurs à la moto et souhaite la présence d'un pilote de son pays. Takaaki Nakagami n'est pourtant en rien assuré de conserver sa place. Le Japonais a reconnu vendredi qu'il n'avait aucune information sur son avenir et Cecchinello a confirmé qu'il pourrait être remplacé par Ai Ogura, actuellement deuxième du Moto2.

"C'est un projet plus contrôlé par Honda. Après cinq années de travail avec Nakagami, on a fait un super boulot avec lui. On n'a pas vraiment réussi à faire des podiums et Honda pense que le moment est peut-être venu de changer, de faire monter le jeune Ogura, mais la décision n'est pas encore prise à 100%. En compétition, un bon résultat suffit pour que tout change un peu."

LCR pourrait donc aligner un nouvel duo de pilotes en 2023, afin d'enclencher un nouveau cycle : "Quand les choses ne fonctionnent pas, les pilotes, le staff technique, les managers, tout le monde a son opinion, mais il ne faut pas trop discuter, il faut repartir pour un nouveau projet. Sachant qu'on va continuer à 200% avec Álex pour bien finir la saison. On restera en bon contact, on ne sait jamais pour le futur !"