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Ces leçons que KTM doit appliquer après la victoire d'Acosta

La victoire de Pedro Acosta en Autriche met fin à quatre ans de disette pour KTM. Mais le constructeur ferait bien de ne pas céder à nouveau à cette complaisance qui, par le passé, l'a conduit à l'effondrement commercial et sportif, et à la perte des principaux atouts de son département MotoGP.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Jusqu'à dimanche, la dernière victoire inscrite sur le palmarès de KTM en MotoGP était celle remportée par Miguel Oliveira en 2022, lors d'un Grand Prix de Thaïlande perturbé par la pluie. Ce même jour, Pedro Acosta terminait 16e de la course Moto2, catégorie dans laquelle il courait pour la première année et dont il allait remporter le titre l'année suivante avant de faire le grand saut vers la catégorie reine en 2024.

Beaucoup de choses se sont passées depuis cette victoire d'Oliveira. Le Portugais n'est plus en MotoGP aujourd'hui, et la présence de KTM relève elle-même du miracle. L'entreprise a en effet fait faillite puis été mise sous tutelle et enfin été sauvée par l'un des associés qui figurait parmi ses actionnaires au moment où tout s'est effondré en 2024.

Ce dimanche, tandis qu'Acosta effectuait les trois derniers tours sur le Red Bull Ring, sans doute les plus longs de sa vie, les caméras braquées sur le stand KTM se concentraient sur Gottfried Neumeister, successeur de Stefan Pierer en tant que PDG de KTM, et Pit Beirer, directeur du programme sportif de la société de Mattighofen. Au moment où leur pilote franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur, les deux dirigeants se sont embrassés, très émus, libérant l'immense tension accumulée depuis un an et demi.

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Ce moment fort vécu avec Acosta s'accompagne toutefois d'une série d'enseignements sur les erreurs que KTM aurait tout intérêt à ne pas reproduire, afin d'éviter de retomber dans une période aussi sombre que celle que la marque vient de traverser.

Un péché d'arrogance

Jusqu'au cataclysme économique de la fin de l'année 2024, lorsqu'on interrogeait des personnes dans le paddock au sujet de KTM, l'un des mots qui revenaient le plus était "arrogance".

"Si l'on analyse les choses, la fierté et l'entêtement de KTM les ont toujours freinés", confie un ancien employé de KTM à Motorsport.com, qui porte désormais les couleurs d'un autre constructeur. Et d'ajouter : "Les dirigeants manquaient de patience, et sans méthode ni direction, il est très difficile de réussir en MotoGP."

Gottfried Neumeister, CEO KTM, Pit Beirer, KTM Motorsports Director

Gottfried Neumeister, PDG de KTM, et Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports

Photo de : Qian Jun / MB Media / Getty Images

Ce témoignage est corroboré par les déclarations que l'ancien PDG Stefan Pierer a pu faire au fil du temps et sur différents sujets. "Nous, nous n'y renoncerons jamais car il s'agit de l'un des principaux avantages de nos motos", déclarait-il lors d'un entretien accordé à Motorsport.com en 2019, en réaction au fait que Ducati y avait renoncé. Sauf que, trois ans plus tard, les ingénieurs KTM ont décidé que la seule façon de permettre à la RC16 de se battre pour la victoire en MotoGP était précisément d'abandonner cette idée et de se tourner vers la fibre de carbone.

Parfois, l'obstination du dirigeant autrichien tenait de l'arrogance, notamment lorsqu'il s'agissait de fixer des objectifs. "Nous venons de terminer une période de cinq ans au cours de laquelle nous nous étions fixé pour objectif de réduire l'écart avec les équipes de tête. Dans les cinq prochaines années, l'objectif est de remporter le titre", déclarait-il dans une autre interview qu'il nous a accordée en 2022.

C'était peu avant de déclencher un ensemble de bouleversements qui allaient apporter tout sauf la stabilité nécessaire à l'équipe pour travailler sereinement. Francesco Guidotti a été recruté en tant que team manager, puis licencié deux ans et demi plus tard après un parcours en dents de scie qui n'est pas sans rappeler celui connu par Fabiano Sterlacchini.

L'ingénieur italien était le bras droit de Gigi Dall'Igna chez Ducati avant que KTM ne le recrute en 2021. Quatre ans plus tard, ils parvenaient à un accord pour mettre fin à leur collaboration et, fin 2024, Sterlacchini rejoignait Aprilia, qui le présente comme l'un des éléments clés de la formidable compétitivité atteinte depuis par la RS-GP. Francesco Guidotti, quant à lui, a retrouvé un poste cette saison en rejoignant l'équipe Trackhouse, dont il prendra la tête lorsque Davide Brivio s'en ira à la fin de cette année.

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Cette période restera également marquée par la confusion créée par les patrons de KTM, qui se sont retrouvés avec plus de pilotes sous contrat que de motos disponibles. C'est ce qui avait conduit à la fin de carrière de Pol Espargaró pour faire débuter Pedro Acosta en MotoGP. Mais aujourd'hui, la perte la plus douloureuse entraînée par toutes ces tempêtes est bien celle d'Acosta, qui passera chez Ducati en 2027 et compte se battre pour le titre aux côtés de Marc Márquez.

"Ce n'est pas un secret, j'ai personnellement essayé de le convaincre de rester. Mais j'en ai encore la chair de poule, il m'a dit : 'Gottfried, ce n'est pas une question d'un million de plus ou de moins. […] Même si vous avez une meilleure moto en 850cc, je veux battre Marc à armes égales'. Vous ne pouvez rien faire face à cela", affirmait Neumeister ce week-end lors d'une longue rencontre avec les médias au Red Bull Ring.

Pedro Acosta a été accueilli par Gottfried Neumeister après sa victoire.

Pedro Acosta a été accueilli par Gottfried Neumeister après sa victoire.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le ton du nouveau dirigeant de KTM semble moins hautain que celui de son prédécesseur, ce qui est logique compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve le constructeur et des leçons devant être tirées des erreurs commises lors de la période précédente afin de ne pas retomber dans les mêmes écueils.

La partie commerciale sera prise en charge par les dirigeants de Bajaj, le groupe indien qui a pris le contrôle de l'entreprise, tandis que la mise en place du programme MotoGP reste encore floue. Le départ d'Acosta sera compensé, dans la mesure du possible, par les arrivées d'Álex Márquez et de Fabio Di Giannantonio.

Alors que le premier héritera du responsable technique de Brad Binder (Phil Marron), Manuel Cazeaux, homme de confiance de Maverick Viñales, prendra la tête du stand de Di Giannantonio, en provenance de Tech3. On sait d'ailleurs que le soutien apporté à l'équipe française sera nettement plus limité à partir de 2027, celle-ci devenant bien plus indépendante, avec un soutien moindre, un signe qui n'incite pas vraiment à l'optimisme.

Alors que les effluves de prosecco planent encore dans le stand KTM après la victoire triomphale de dimanche, KTM ferait bien de tirer les leçons des fautes qui ont précipité la marque dans l'abîme il n'y a pas si longtemps, en particulier celles résultant de sa suffisance. Appliquée à temps, l'humilité est toujours la bienvenue.

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