Liberty finalise le rachat du MotoGP pour quatre milliards d'euros

Le MotoGP s'apprête à changer de propriétaire. Selon les informations de Motorsport.com, les dirigeants de Liberty Media, groupe de médias déjà détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, a finalisé il y a plusieurs semaines le rachat de Dorna Sports, promoteur du MotoGP, du WorldSBK et du MotoE, une annonce étant prévue dans les prochains jours, avant la prochaine manche à Austin.

En fait, les deux parties comptaient officialiser l'information avant le Grand Prix du Qatar, mais des inquiétudes subsistaient quant à une intervention de la Commission Européenne, en charge d'analyser les pratiques anticoncurrentielles, ce qui a temporairement gelé le projet. Alors que certains souhaitaient aller de l'avant, d'autres préféraient attendre l'évolution de la situation. Mercredi, le Financial Times a affirmé que l'affaire était conclue mais le quotidien financier a précisé qu'il serait très étonnant que les autorités ne se penchent pas sur le dossier.

Par le passé, le fonds d'investissement CVC Capital Partners a déjà détenu la F1 et le MotoGP mais a été contraint par le gendarme européen de se séparer de l'un des deux, en l'occurence le MotoGP, en 2006.

L'offre de Liberty a toujours eu la préférence des dirigeants de la Dorna mais récemment, d'autres acteurs sont apparus : Qatar Sports Investments, le fonds d'investissement souverain du Qatar, et TKO, un conglomérat spécialisé dans les médias et le divertissement notamment détenteur des droits de l'UFC en MMA.

Carmelo Ezpeleta, promoteur du MotoGP Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La vente de Dorna Sports est devenue une priorité l'an dernier pour ses actionnaires actuels, Bridgepoint et l'Office d’investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB). Bridgepoint, devenu actionnaire en 2006 en prenant la suite de CVC, possède environ 40% des parts, tandis que le CPPIB en détient 38%. Les deux firmes sont associées à travers Global Racing LX2, une société enregistrée au Luxembourg. Les 22% restants sont répartis entre Carmelo Ezpeleta, qui occupe le poste de directeur général et agit comme promoteur du championnat depuis 1992, et un petit groupe de dirigeants.

En 2022, Dorna Sports a réalisé un chiffre d'affaires de 474,8 millions d'euros, soit une hausse de 33% par rapport à l'année précédente, mais l'exercice s'est soldé par une perte de 7,8 millions d'euros en raison des effets de la pandémie. Basée à Madrid, l'entreprise a refinancé 975 millions de dettes début 2022, ce qui lui a permis de renforcer ses liquidités et de verser des dividendes de 390 millions d'euros à ses actionnaires.

Devenu propriétaire de la Formule 1 au début de l'année 2017, pour une somme estimée à huit milliards de dollars, Liberty Media a transformé le modèle du championnat et a contribué à son regain de popularité. Un élément souvent cité dans cette politique est la série documentaire Drive to Survive, diffusée sur Netflix, qui a attiré un nouveau public. Les profits ont dans le même temps augmenté, avec un calendrier qui s'est étendu pour atteindre 24 dates cette année. Un succès que le groupe américain entend maintenant reproduire avec le MotoGP.