Liberty s'apprête à transformer le MotoGP pour le faire grandir selon Trackhouse

Cela fait maintenant plus de deux ans que Liberty Media a annoncé sa prise de contrôle du MotoGP, mais le rachat n'a été bouclé qu'à l'été 2025 et le groupe américain, qui contrôle la F1 et l'a transformée depuis près de dix ans, est plutôt resté dans un rôle d'observateur pour le moment.

Du côté de l'équipe Trackhouse, on espère être associé à l'évolution à venir du championnat. "Le MotoGP est un spectacle incroyable, quelque chose de vraiment incroyable à voir de ses yeux", a souligné Justin Marks, propriétaire de l'équipe satellite d'Aprilia, dans une interview accordée à Motorsport.com. "Il faut le présenter au maximum de personnes possible et faire entrer de nouveaux passionnés."

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"Au cours des dernières années, j'ai cherché à comprendre comment le championnat est structuré, quelle est la vision de la Dorna, et comment Liberty Media s'intègre là-dedans. Notre objectif est de nous positionner comme des partenaires stratégiques dans la future croissance du championnat."

Selon Justin Marks, Liberty apporte des connaissances que l'ancien actionnaire, une société d'investissement, n'avait pas : "L'implication de Liberty introduit un nouvel élément : une entreprise de média internationale qui comprend comment améliorer la valeur d'un championnat sportif. Cela change le contexte."

Justin Marks, propriétaire de l'équipe Trackhouse. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En Formule 1, Liberty a multiplié les initiatives pour séduire un nouveau public, en démultipliant sa présence sur les réseaux sociaux, en s'associant à Netflix ou encore en créant de nouvelles courses, notamment aux États-Unis, marché où elle est en pleine d'expansion. Le MotoGP n'a connu aucune de ces transformations pour le moment mais Marks est convaincu que les choses vont changer, au bénéfice de tous les acteurs du championnat.

"Il s'agit d'assurer la stabilité à long terme et la valeur pour les équipes, ce qui bénéficie aussi au championnat au final", a-t-il souligné, dans un contexte où les équipes discutent actuellement avec Liberty d'un nouvel accord commercial qui entrera en vigueur en 2027.

"Je pense que l'expansion va s'accélérer", a prédit l'ancien pilote de NASCAR. "Il y a des gens très malins chez Liberty, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans le championnat."

"Ils ont passé l'année dernière à observer, à apprendre, à définir une stratégie sur trois, cinq et dix ans. Au cours des 12 à 16 prochains mois, on va commencer à voir une plus grande implication de leur part, quand ils vont commencer à mettre en œuvre ce plan de croissance."

La différence avec la Formule 1 est que les entreprises ne sont tout simplement pas encore autant familières du MotoGP.

Trackhouse espère directement profiter de cette croissance. L'Aprilia de l'équipe arbore parfois la célèbre livrée Gulf, néanmoins l'accord ne porte que sur cinq épreuves et, le reste du temps, la moto demeure en grande partie vierge de sponsors. Selon Justin Marks, les teams indépendants ont besoin d'un MotoGP plus populaire pour convaincre des partenaires.

"Il y a du travail dans ce domaine. Un des défis est que trop de sponsors viennent spécifiquement de l'industrie de la moto. Le championnat doit attirer des marques lifestyle internationales et des marques de la tech."

La livrée Gulf était visible sur l'Aprilia de Trackhouse en début de saison. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Selon moi, le MotoGP offre l'une des meilleures opportunités dans les sports mécaniques : il a beaucoup de passionnés, les courses sont incroyables, et les coûts [pour un sponsor] sont relativement faibles par rapport à d'autres championnats comme la Formule 1 ou le WEC."

"La clé est de positionner le championnat pour que plus d'entreprises comprennent son potentiel en tant que plateforme marketing. C'est ce qui finira par rendre les équipes viables."

"Beaucoup de choses sont liées à l'exposition", a ajouté Marks. "Quand on parle à de grandes entreprises de NASCAR ou de Formule 1, ils savent également de quoi il retourne. Mais en MotoGP, ils disent souvent 'Expliquez-le moi'. Le problème est que les grandes entreprises ne comprennent pas vraiment à quel point ce championnat est captivant et inspirant."

"Il faut construire la connaissance dans le monde des affaires. On a déjà des marques comme Red Bull et Monster, mais il y a la place pour beaucoup plus. La différence avec la Formule 1 est que les entreprises ne sont tout simplement pas encore autant familières du MotoGP."

Marks veut que le MotoGP prenne des risques

En tant qu'équipe américaine, Trackhouse compte particulièrement sur une croissance du MotoGP aux États-Unis, qui lui permettrait d'affirmer son identité. Pour Marks, le championnat devra se montrer audacieux pour conquérir un marché toujours réputé difficile d'accès pour les championnats issus du continent européen.

"Je me considère comme quelqu'un d'agressif quand je vois des opportunités. Je crois que nous devons aller les chercher sans avoir peur d'échouer. Historiquement, beaucoup de championnats ont été lents pour faire de gros changements ou essayer de nouvelles choses."

"Nous essayons d'encourager la prise de risques et les investissements. Si on identifie une opportunité pour présenter le MotoGP à un nouveau public ou une nouvelle région, il faut agir avec détermination et y aller."

Propos recueillis par Oriol Puigdemont