LIVE - Présentation de l'équipe officielle Yamaha MotoGP

L'équipe Yamaha factory lance officiellement sa saison 2021 en MotoGP ce lundi en levant le voile sur une YZR-M1 qui devrait peu évoluer, en raison du gel partiel du développement imposé aux constructeurs, et dont la livrée devrait également rester inchangée. Cette présentation permettra surtout la première rencontre de Fabio Quartararo, recrue du team officiel cette année, avec la presse.

Le Français, vainqueur de ses trois premières courses en MotoGP la saison passée, fait son arrivée dans l'équipe officielle aux côtés de Maverick Viñales pour succéder à Valentino Rossi, qui fait le chemin inverse en rejoignant le team Petronas avec un soutien de l'usine après avoir représenté le team factory pendant 15 saisons, dont les huit dernières. Quartararo et Viñales auront tous les deux pour mission de rapporter à Yamaha ses premières couronnes mondiales depuis 2015, avec Jorge Lorenzo, qui n'occupera plus le poste de pilote d'essais cette année, Cal Crutchlow ayant été recruté pour reprendre ce rôle

Le nouveau duo de Yamaha a connu la victoire l'an passé mais Quartararo et Viñales ont tous deux vu leurs chances de titre s'envoler dans une fin de saison très difficile, pendant que Franco Morbidelli, alors équipier de Quartararo, enchaînait trois succès et terminait vice-Champion avec la M1 version 2019. Les Yamaha ont gagné à sept reprises en 2020 mais un seul de ces succès est revenu à l'équipe officielle, grâce à Viñales dans la deuxième course de Misano.

Les pilotes Yamaha ont unanimement pointé des faiblesses de la machine 2020, trop irrégulière selon eux, mais les changements devraient rester mineurs cette année puisque la crise du COVID-19 a poussé le MotoGP a limiter le développement durant l'intersaison. Les équipes devront donc débuter la campagne avec l'aérodynamique 2020, avec un changement permis pendant l'année, et le moteur ne pourra pas être modifié. Ce quatre cylindres en ligne est pourtant une faiblesse historique de la M1, avec un manque de puissance persistant saison après saison.

Cette nouvelle Yamaha sera également confiée à Valentino Rossi dans le team Petronas, tandis que Franco Morbidelli conservera la machine 2019 cette année. La présentation de SRT sera à suivre jeudi.

