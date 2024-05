Live streaming - Suivez le GP de France MotoGP en direct !

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de France MotoGP, cinquième manche de la saison 2024 du Championnat du monde de vitesse moto, disputé sur le Circuit Bugatti du Mans. Et avant cela, nous vous proposons de vivre les courses Moto3 et Moto2.

Lors des qualifications, Jorge Martín a signé la pole position dans un duel face au double Champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Lors de la course sprint, l'Espagnol s'est imposé aisément pendant que l'Italien a dû abandonner en raison d'un problème technique. Le duel entre les deux pilotes, rivaux pour le titre l'an passé, sera évidemment l'une des grandes attractions de la course.

Côté français, les perspectives ne sont pas réjouissantes mais la huitième place de Fabio Quartararo sur la grille le place au moins en position de pouvoir lutter pour de bons points, d'autant qu'il a terminé dixième du sprint. Johann Zarco, de son côté, partira 15e et aura à cœur de tenter de dépasser les limites de sa Honda pour aller chercher des points, lui qui a franchi la ligne d'arrivée du sprint au 13e rang.

Diffuseur officiel du MotoGP en France, le groupe Canal+ retransmet cette épreuve hexagonale en clair par le biais de sa chaîne C8, dont nous vous proposons la vidéo en direct. Attention, cette retransmission se limite au territoire français.

Le départ du Grand Prix de France sera donné à 14 heures. Mais avant cela, vous pourrez également suivre les courses Moto3 (11h00) et Moto2 (12h15). Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et en profiter !

Bien entendu, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités et des réactions autour de cette journée de MotoGP au Mans.