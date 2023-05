Live streaming - Suivez le GP de France MotoGP en direct !

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de France MotoGP, cinquième manche de la saison 2023 du Championnat du monde de vitesse moto, disputé sur le Circuit Bugatti du Mans. Et avant cela, nous vous proposons de vivre les courses Moto3 et Moto2 de cette 1000e épreuve de l'Histoire de la discipline.

Lors des qualifications, Pecco Bagnaia a confirmé son statut de grand favori en décrochant la pole position, toutefois il a eu plus de difficultés lors de la course sprint qui a été remportée par Jorge Martín devant Brad Binder. L'une des attractions de la course sera évidemment la nouvelle confrontation entre Bagnaia et Marc Márquez, qui partira en seconde position sur la grille.

Côté français, les perspectives pourraient être meilleures mais les tricolores auront à cœur de remonter dans la hiérarchie. Le premier d'entre eux, Johann Zarco, s'élancera comme l'an passé au Mans depuis la neuvième place, position depuis laquelle il a terminé dans le top 6 du sprint. Pour Fabio Quartararo, la tâche s'annonce encore plus difficile au guidon d'une Yamaha qui ne lui apporte pas énormément de satisfaction mais avec laquelle il était parvenu à remonter au huitième rang ce samedi avant de chuter.

Diffuseur officiel du MotoGP en France, le groupe Canal+ retransmet cette épreuve hexagonale en clair par le biais de sa chaîne C8, dont nous vous proposons la vidéo en direct. Attention, cette retransmission se limite au territoire français.

Le départ du Grand Prix de France sera donné à 14 heures. Mais avant cela, vous pourrez également suivre les courses Moto3 (11h00) et Moto2 (12h15). Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et en profiter !

Bien entendu, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités et des réactions autour de cette journée de MotoGP au Mans.