Des livrées rétro sur toutes les motos au GP de Grande-Bretagne

Le MotoGP célèbre les 75 ans du Championnat du monde cette année et le Grand Prix de Grande-Bretagne permettra de mettre en scène cet anniversaire pendant l'été, puisque toutes les équipes vont modifier les couleurs de leurs motos pour l'événement. À l'initiative du championnat, chaque machine arborera une livrée spéciale vintage.

Ces livrées spéciales seront dévoilées le jeudi avant la course dans la voie des stands, devant le garage de chaque équipe, lors d'un événement ouvert à toutes les spectateurs disposant d'un billet pour cette journée.

Les motos ne seront pas les seules à adopter des couleurs rétro puisque sur le circuit, les logos de plusieurs sponsors du championnat apparaîtront dans une version ancienne. Les couleurs de la voiture de sécurité et celles du podium vont évoluer en conséquence, et différentes expositions seront prévues à Silverstone.

Selon les informations de Motorsport.com, Dorna Sports souhaitait dans un premier temps que les équipes arborent ces couleurs spéciales pour le GP du Kazakhstan, initialement prévu ce dimanche, à la veille du 75e anniversaire de la toute première course du championnat en 500cc, mais le report de l'épreuve, finalement organisée en septembre en lieu et place du GP d'Inde, a poussé à revoir les plans. Assen, circuit historique qui accueille le championnat depuis 1949, a été envisagé avant que Silverstone soit choisi.

Le MotoGP n'est pas le seul championnat à adopter des livrées vintage. En F1, des échos sont régulièrement faits au passé, avec un hommage à Ayrton Senna sur la McLaren à Monaco et des accents bleus sur la Ferrari à Miami. Du côté de la NASCAR, c'est même devenu une tradition pour l'épreuve de Darlington, où les pilotes roulent tous les ans avec une livrée rétro.

Les couleurs spéciales se sont multipliées en MotoGP récemment. Fabio Quartararo a roulé avec une Yamaha dans des couleurs inédites pour sa course à domicile au Mans, les Pramac avaient une livrée pop art le jour de la course au GP de Catalogne, et les Ducati officielles sont devenues bleues pour la course du Mugello.

Avec Oriol Puigdemont