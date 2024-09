La course contre la montre du MotoGP avant l'outre-mer

Dans sa version initiale, le calendrier MotoGP promettait déjà une fin de championnat très chargée. Mais la tournée outre-mer semblait parfaitement cadrée, avec une entame en Inde puis quatre autres Grands Prix en Asie et un détour par l'Australie. Seulement, avec l'annulation du GP d'Inde puis de celui du Kazakhstan qui avait un temps été nommé pour le remplacer, la logistique s'est sérieusement compliquée.

Lorsque l'épreuve d'Almaty a été rayée du programme, il y a seulement deux mois, l'alternative qui s'est imposée a été celle d'une seconde épreuve en Émilie-Romagne. Or l'ajout en dernière minute de cette course, positionnée une semaine seulement avant celle de l'Indonésie, répondait certes aux engagements de la Dorna avec les télévisions, mais poussait le championnat à monter un plan bien huilé, calculé à la minute près, afin de s'assurer que tout le matériel puisse passer de Misano à Mandalika en trois jours.

La distance qui sépare les deux circuits est de 12 000 km environ. Faisable ? Pour le personnel, certainement, malgré les six heures de décalage entre les deux, mais pour une cargaison de matériel répartie dans cinq Boeing 777, le défi a de quoi donner quelques sueurs froides aux responsables logistiques de la Dorna.

Carles Jorba, le directeur des opérations au sein de la société espagnole, se montre confiant face à la feuille de route qui sera mise en place sitôt le Grand Prix de dimanche terminé à Misano, peu avant 14h. Grâce à un programme légèrement avancé afin de ne pas entrer en conflit avec le GP de Singapour de Formule 1, le MotoGP va pouvoir grapiller une heure qui n'est pas du luxe au vu de ce qui attend ses équipes par la suite.

Car tout est minuté dans ce périple. Le compte à rebours s'enclenchera à 14h45, heure à laquelle seront évacués les fans qui auront participé à la traditionnelle invasion de la piste à l'issue de la course MotoGP. "Nous ne voulions pas compromettre le plaisir pris par le public", explique Carles Jorba à Motorsport.com, avant de détailler les différentes étapes du voyage, qui débutera par le chargement des camions sur le circuit de Misano, organisé dans une véritable chorégraphie visant à optimiser le temps.

C'est un périple minuté qui attend le matériel du MotoGP. Photo de: MotoGP

"Le chargement d'un camion implique une heure de travail, après quoi nous aurons six heures de route jusqu'à l'aéroport de Malpensa, à Milan. Cela fait plusieurs semaines que nous discutons avec les autorités locales, qui connaissent l'ordre dans lequel elles recevront les caisses. Tout doit être inspecté avant de monter dans l'avion", poursuit le chef des opérations.

Quelques nouveautés mises en place récemment devraient alors faciliter la vie des collaborateurs de Carles Jorba : "En 2023, nous avons établi des mesures pour la fabrication des caisses de transport de l'équipement, avec des formes spécifiques qui s'adaptent aux contours de l'avion que nous utilisons. Aujourd'hui, il nous faut environ six heures pour préparer le chargement d'un avion ; jusqu'à l'année dernière, c'était plus ou moins le double."

"Cela nous permet d'être beaucoup plus efficaces. Une fois que l'on sait comment les caisses sont disposées, c'est comme un puzzle. Nous savons déjà, par exemple, que les équipes Moto2 et Moto3 tiennent dans un avion", poursuit le technicien de la Dorna.

Autre aspect clé de cette première étape de la tournée asiatique : son empreinte carbone. "Jusqu'à présent, nous utilisions quatre Boeing 747, mais grâce à un accord conclu avec Qatar Airways, nous utiliserons désormais cinq Boeing 777. Cela nous permettra de réduire les émissions polluantes d'environ 30%, car nous passons d'avions équipés de quatre moteurs chacun à d'autres équipés de deux moteurs. Nous passons donc de 16 moteurs à dix", précise Carles Jorba.

Le circuit de Mandalika attend le paddock MotoGP dès la semaine prochaine. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La bonne tenue de ce ballet minutieusement pensé dépend, bien entendu, du travail que réaliseront le personnel du circuit, les opérateurs de chargement et de déchargement et les chauffeurs des camions. Mais des éléments extérieurs peuvent aussi avoir une influence directe sur le fait que l'agenda soit tenu ou non. "En 2022, nous avons eu un problème technique avec un avion, ce qui nous a obligés à annuler le vendredi en Argentine", se souvient le directeur des opérations.

Si tout se passe comme prévu, le premier B777 décollera de Milan Malpensa lundi à 13h, puis il fera escale à Doha et, de là, il s'envolera pour Lombok, où il devrait atterrir mardi à 11h15. Le dernier des cinq avions quittera quant à lui l'Italie mardi à 17h et est attendu en Indonésie mercredi à 15h. "Une fois sur place, tout sera déchargé, puis voyagera par la route, avec de petits camions − les routes de l'île ne sont pas comparables à celles de Milan − jusqu'à Mandalika", décrit Carles Jorba.

Il ne restera alors plus qu'à se retrousser les manches pour la dernière étape : réinstaller tout le paddock, à temps pour les événements médiatiques du jeudi après-midi et, surtout, les premiers essais prévus le vendredi matin.